Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 18:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 18:40 - Güncelleme:

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14-15 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacaktır. Peki, 4-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi....

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin