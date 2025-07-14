Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek?
14-15 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacaktır. Peki, 4-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi....
Ankara elektrik kesintisi 14-15 Temmuz tarihli programına göre; Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde yaşanacak.
Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından paylaşılan Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi!
14-15 TEMMUZ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 14-15 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, şehri birçok noktasını olumsuz yönde etkilecek.
Elektrik kesintileri, belirtilen saat aralıklarında tamamlanacaktır. Her bölgede kesinti bitiş saati farklılık gösterebilir. Örneğin, Ankara'da yarın 09:15, 15:00 veya 17:15'de elektrikler gelecektir. Ancak, hava koşulları veya teknik aksaklıklar nedeniyle sürelerde değişiklik yaşanabilir.
ANKARA, AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTUNDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA