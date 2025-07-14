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Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14-15 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacaktır. Peki, 4-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi....

Ankara elektrik kesintisi 14-15 Temmuz tarihli programına göre; Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde yaşanacak.

Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından paylaşılan Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi!

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

14-15 TEMMUZ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 14-15 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, şehri birçok noktasını olumsuz yönde etkilecek.

Elektrik kesintileri, belirtilen saat aralıklarında tamamlanacaktır. Her bölgede kesinti bitiş saati farklılık gösterebilir. Örneğin, Ankara'da yarın 09:15, 15:00 veya 17:15'de elektrikler gelecektir. Ancak, hava koşulları veya teknik aksaklıklar nedeniyle sürelerde değişiklik yaşanabilir. 

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ANKARA, AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

ANKARA, ALTUNDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

ANKARA, AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

ANKARA, BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi! 14-15 Temmuz'da elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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