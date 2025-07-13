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Eskişehir elektrik kesintisi 13 Temmuz: OEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eskişehir elektrik kesintisi 13 Temmuz: OEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek?
Eskişehir, Elektrik Kesintisi, Odunpazarı, Seyitgazi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir genelinde 13 Temmuz 2025 Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre, bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında merkez ve bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacak. Odunpazarı, Seyitgazi, Günyüzü ve Tepebaşı elektrik kesintisi sorgulanıyor.

OEDAŞ tarafından yayımlanan plan doğrultusunda Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi ve Günyüzü ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde kesintiler yapılacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlarken bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için elektriklerin hangi saatler arasında kesileceği önceden duyuruldu.

Eskişehir elektrik kesintisi 13 Temmuz: OEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ESKİŞEHİR OEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

OEDAŞ elektrik kesintisi sabah 09.00’da Odunpazarı ilçesinde başladı. Bölgede kesintilerin bazı mahallelerde 15.00’e kadar süreceği duyuruldu.

Tepebaşı ilçesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti uygulanıyor. Seyitgazi ve Odunpazarı ilçelerinin diğer noktalarında ise 10.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak. Günyüzü ilçesinde ise kesintiler 10.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürecek.

Eskişehir elektrik kesintisi 13 Temmuz: OEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ESKİŞEHİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

  • 13 Temmuz 2025 13:00 - 13 Temmuz 2025 18:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
  • 13 Temmuz 2025 13:00 - 13 Temmuz 2025 18:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
  •  13 Temmuz 2025 10:00 - 13 Temmuz 2025 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SEYİTGAZİ
  •  13 Temmuz 2025 10:00 - 13 Temmuz 2025 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
  •  13 Temmuz 2025 10:00 - 13 Temmuz 2025 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, GÜNYÜZÜ
  •  13 Temmuz 2025 10:00 - 13 Temmuz 2025 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
  •  13 Temmuz 2025 09:00 - 13 Temmuz 2025 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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