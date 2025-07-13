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14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
İzmir, Elektrik Kesintisi, Pazar, Bayram, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Temmuz pazar günü İzmir'in birçok ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. Vatandaşlar İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 14 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...

Vatandaşlar İzmir’de elektrik kesintisi hakkında araştırma yapmaya başladı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz 2024 Pazar günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi, Çeşme elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrikler kesilecektir.

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

Elektrik kesintisinde mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

14 TEMMUZ İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazar günü  İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla gibi ilçelerin bazı mahallelerinde belirli saatler arasında elektrik kesintileri yaşanacak.

Bugünkü İzmir elektrik kesintisi genel olarak sabah saatlerinde başlayıp öğlene kadar devam edecektir.

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

14 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 4. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 5. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 6. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 7. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 8. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 9. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 10. Resim

14 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi! GDZ Elektrik elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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