İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek?

İzmir orman yangını haberiyle gündeme gelirken güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılıyor. Kısa süre içinde büyüyen yangınlar yer yer yerleşim bölgelerine kadar sıçramaktadır. Konuya ilişkin ilk uyarı Gdz Elektrik'ten geldi.1-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Orman yangınlarının artmasıyla beraber İzmir'de elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bölgede yaşayan birçok kişi elektrik kesintilerinin saatlerini merak ederken konuyla ilgil ilk açıklama İzmir Gdz Elektrik'ten geldi.

Gediz Elektrik Dağıtım şirketinin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, İzmir'in bazı bölgelerdeki elektrik kesintileri yaşanacaktır.

İzmir'de elektrik kesintisinin yaşanmasındaki nedelerden biri de orman yangını olduğu açıklandı. İzmir'in birçok ilçesinde beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detaylar internet adresinde paylaşıldı. İşte 1-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve saatleri...

1-2 TEMMUZ 2025 İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

İzmir genelinde1 -2 Temmuz 2025 tarihleri arasında çok sayıda planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

İzmir'in Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Ödemiş, Kemalpaşa, Narlıdere, Urla, Kiraz, Çeşme, Aliağa, Dikilİ, Foça, Selçuk, Menemen, Tire, Karaburun, Konak, Buca, T orbalı ilçelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GDZ ELEKTRİK'TEN DUYURU

"Değerli Müşterilerimiz,

Bugün hizmet bölgemizde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, orman yangınları riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, önleyici ve güvenlik amaçlı olarak zorunlu elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama, doğayı ve toplumsal güvenliği korumaya yönelik bir tedbir niteliğindedir.

Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş."