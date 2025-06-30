Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek?

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir&#039;de elektrikler ne zaman kesilecek?
İzmir, Orman Yangını, Elektrik Kesintisi, Güvenlik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir orman yangını haberiyle gündeme gelirken güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılıyor. Kısa süre içinde büyüyen yangınlar yer yer yerleşim bölgelerine kadar sıçramaktadır. Konuya ilişkin ilk uyarı Gdz Elektrik'ten geldi.1-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Orman yangınlarının artmasıyla beraber İzmir'de elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bölgede yaşayan birçok kişi elektrik kesintilerinin saatlerini merak ederken konuyla ilgil ilk açıklama İzmir Gdz Elektrik'ten geldi.

Gediz Elektrik Dağıtım şirketinin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, İzmir'in bazı bölgelerdeki elektrik kesintileri yaşanacaktır.

İzmir'de elektrik kesintisinin yaşanmasındaki nedelerden biri de orman yangını olduğu açıklandı. İzmir'in birçok ilçesinde beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detaylar internet adresinde paylaşıldı. İşte 1-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve saatleri...

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek - 1. Resim

1-2 TEMMUZ 2025 İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

İzmir genelinde1 -2 Temmuz 2025 tarihleri arasında çok sayıda planlı  elektrik kesintisi gerçekleşecek. 

İzmir'in Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Ödemiş, Kemalpaşa, Narlıdere, Urla, Kiraz, Çeşme, Aliağa, Dikilİ, Foça, Selçuk, Menemen, Tire, Karaburun, Konak, Buca, Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
 
İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek - 2. Resim

GDZ ELEKTRİK'TEN DUYURU

"Değerli Müşterilerimiz,

Bugün hizmet bölgemizde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, orman yangınları riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, önleyici ve güvenlik amaçlı olarak zorunlu elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama, doğayı ve toplumsal güvenliği korumaya yönelik bir tedbir niteliğindedir.

Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş."

İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek - 3. Resim

1-2 TEMMUZ 2025 İZMİR, BUCA ÇEŞME ELEKTRİK SORGULAMA LİSTESİ

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 4. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 5. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 6. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 7. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 8. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 9. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 10. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 11. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 12. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 13. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 14. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 15. Resim

İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? - 16. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de fabrika yangını! 6 işçi dumandan zehirlendiİrlandalı sanatçılar Filistin için tek yürek! Binlerin katıldığı konserde "Özgür Filistin" sesleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Squid Game devam edecek mi, 4. sezon çıkacak mı? Netflix’ten Squid Game yeni sezon açıklaması! - HaberlerSquid Game devam edecek mi, 4. sezon çıkacak mı? Netflix’ten Squid Game yeni sezon açıklaması!Bodrum yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Bodrum elektrik kesintisi arıza nedeniyle tüm ili etkiledi! - HaberlerBodrum yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Bodrum elektrik kesintisi arıza nedeniyle tüm ili etkiledi!Mancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu! - HaberlerMancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!Antakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyor - HaberlerAntakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyorFIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu - HaberlerFIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli olduBodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...