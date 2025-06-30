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Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Muğla, Bodrum, Elektrik Kesintisi, Bakım Çalışmaları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın genelinde 1-2 Temmuz 2025 tarihinde elektrik şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacaktır. Peki, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre saat saat kesinti programı ve etkilenecek mahalleler…

Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere genelinde 1-2 Temmuz 2025 elektrik  kesintisi yaşanacaktır. Bölgede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olacağı için ADM elektrik vatandaşları tedbir alma noktasında uyardı. 

 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre saat saat kesinti programı ve etkilenecek mahalleler…

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

1-2 TEMMUZ 2025 MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

1-2 Temmuz 2025 tarihinde Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Fethiye, Menteşe, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BORUM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Muğla'da yaşanacak elektrik kesintisi belli saat aralıklarında gerçekleşecek olup vatandaşların ADM Elektrik internet adresine girerek yaşadıkları bölgenin kesinti saatlerine bakmaları tavsiye edilir.

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

30 Haziran'da başlayacak elektrik kesintisinin detayları şu şekildedir;

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 16. Resim

Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? - 17. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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