Bodrum elektrik kesintisi sorgulama: ADM elektrik uyardı, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 17:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 17:16 - Güncelleme:

Muğla, Bodrum, Elektrik Kesintisi, Bakım Çalışmaları, Haber

Muğla'nın genelinde 1-2 Temmuz 2025 tarihinde elektrik şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacaktır. Peki, 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre saat saat kesinti programı ve etkilenecek mahalleler…

Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere genelinde 1-2 Temmuz 2025 elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bölgede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olacağı için ADM elektrik vatandaşları tedbir alma noktasında uyardı. 1-2 Temmuz 2025 Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre saat saat kesinti programı ve etkilenecek mahalleler… 1-2 TEMMUZ 2025 MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 1-2 Temmuz 2025 tarihinde Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Fethiye, Menteşe, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. BORUM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Muğla'da yaşanacak elektrik kesintisi belli saat aralıklarında gerçekleşecek olup vatandaşların ADM Elektrik internet adresine girerek yaşadıkları bölgenin kesinti saatlerine bakmaları tavsiye edilir. 30 Haziran'da başlayacak elektrik kesintisinin detayları şu şekildedir; İlgili Haber Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi: 1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin