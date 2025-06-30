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Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi: 1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan paylaşıma göre, 1-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara'nın birçok ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisi meydana gelecektir. Kentte elektrik sorunu yaşayan vatandaşlar, 1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 1-2 Temmuz 2025 pazartesi günü Ankara’nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Kesintiye gerekçe olarak da şebeke bakım ve iyileştirme çalışmalarını gösteren Başkent EDAŞ, bölgede yaşayan vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın mağduriyet yaşamaması için kesinti programına göre hazırlık yapmaları tavsiye edilmektedir.

1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu arama motorlarında sorgulatılırken kesintilerin belirlenen saat aralıklarında tamamlanacağı ve her bölge için bitiş saatinin farklılık gösterebileceği belirtildi.

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

1-2 TEMMUZ 2025 ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiler, belirtilen saat aralıklarında tamamlanacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle saatlerde aksaklık yaşanabilir.

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

 

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. ResimBaşkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 16. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 17. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 18. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 19. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 20. Resim

Başkent EDAŞ'tan açıklama geldi:1-2 Temmuz 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 21. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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