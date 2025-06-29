Ankara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ücretsiz mi? 9 ilçede ring hattı faaliyete geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni bir ulaşım modelini faaliyete geçirecek. Trafik yoğunluğunun azaltılması ve daha erişilebilir hale getirmek maksadıyla gerçekleşeceği belirtildi. Metro ve otobüslerdeki ilk aktarmalar ücretsiz olacak. 9 ilçede ring hizmete alınacağı belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan paylaşıma göre, EGO Genel Müdürlüğüne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını belirtildi.

ABB'den yapılan açıklamada, bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetinden kesintisiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla, 1 Temmuz'dan itibaren kent genelinde ücretsiz aktarma uygulanacağı bilgisi verildi.

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE OTOBÜS-METRO RİNG HATTI HİZMET VERECEK?

Ankara'da gerçekleşecek yeni uygulamada Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak.

ANKARA'DA YENİ RİNG HATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara'da yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde başlayacaktır.

1 Temmuz'da Dışkapı Metro İstasyonu'na "405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461" numaralı hatlar, Bilkent Metro İstasyonu'na ise "530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1" numaralı hatlar düzenli ring seferleri gerçekleşecektir. Ayrıyeten, Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu'na da aktarma imkanı da vardır.

62-64 YAŞ ARASINDA OLANLARA EGO OTOBÜSLERİNİ, METRO VE ANKARAY'I ÜCRETSİZ Mİ?

ABB Meclisi tarafından alınan kararla beraber 62-64 yaş arasındaki vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarıyla 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerini, metro ve Ankaray'ı ücretsiz kullanabilecek.

Yani belli saatler arasında 62-64 yaş aralığındaki kişiler ego otobüsleri, metro ve Ankaray'dan ücretsiz faydalanabilecek.