Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu

Ankaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 62-64 yaş arası vatandaşları sevindiren haber geldi. Daha önce yalnızla otobüsü ücretsiz kullanan vatandaşlar artık raylı sistemlerde de aynı imkana sahip olacak.

Ankara'da 60 yaş üstü vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Başkentte yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşlar için toplu taşımada ücretsiz ulaşımın kapsamı genişletiliyor. 

Sözcü'nün haberine göre yeni düzenlemede bu yaş grubundaki vatandaşlar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca EGO otobüslerinden değil, aynı zamanda raylı sistemlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

UYGULANACAK SAATLER BELLİ OLDU

Ücretsiz ulaşım saatleri ise sabah yoğun saatleri dışarıda bırakacak şekilde belirlendi. Buna göre; 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında hem otobüs hem de metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak.

Ankara’da 65 yaş üzeri vatandaşlar halihazırda tüm toplu taşıma araçlarından günün her saatinde ücretsiz faydalanabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi alanına geldi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi alanına geldiBakan Tunç 'Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" deyip duyurdu: 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak - Gündem"1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak"Kötü koku üzerine girilen evde korkunç manzara! 15 gündür... - GündemKötü koku üzerine girilen evde korkunç manzaraTrakya cayır cayır yandı! Yangınlarda binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü - GündemBinlerce dönüm ekili arazi zarar gördüAKOM'dan İstanbullulara 'termal stres' uyarısı! Termometre 40'ı görecek - GündemTermometre 40'ı görecekCHP'de kurultay krizi büyüyor! "Ben Kemal, geliyorum" - GündemCHP'de kurultay krizi büyüyor! "Ben Kemal, geliyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...