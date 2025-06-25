Ankaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu

Ankara'da 62-64 yaş arası vatandaşları sevindiren haber geldi. Daha önce yalnızla otobüsü ücretsiz kullanan vatandaşlar artık raylı sistemlerde de aynı imkana sahip olacak.

Ankara'da 60 yaş üstü vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Başkentte yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşlar için toplu taşımada ücretsiz ulaşımın kapsamı genişletiliyor.

Sözcü'nün haberine göre yeni düzenlemede bu yaş grubundaki vatandaşlar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca EGO otobüslerinden değil, aynı zamanda raylı sistemlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

UYGULANACAK SAATLER BELLİ OLDU

Ücretsiz ulaşım saatleri ise sabah yoğun saatleri dışarıda bırakacak şekilde belirlendi. Buna göre; 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında hem otobüs hem de metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak.

Ankara’da 65 yaş üzeri vatandaşlar halihazırda tüm toplu taşıma araçlarından günün her saatinde ücretsiz faydalanabiliyor.