Bir gecede ortaya çıkıyorlar... Köylüler isyan etti! "Şikayet ediyoruz ama fayda yok"

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası, bir gecede onlarca kaçak konteynerle kaplandı. Bölge sakinleri gece saatlerinde 5-10 tane ev koyup gidildiğini söyleyip "Evleri kurduktan sonra 2 dönüm de yer sarıp çayırlık yapıyorlar. Hayvan otlatacak yer kalmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

Gümüşhane'nin Çorak Köyü Taşköprü Yaylası'nda yaşayanların kaçak yapılarla başı dertte. Yayla sakinleri hayvancılık yapılan alanlarda keyfi amaçlı kurulan kaçak yapılara savaş açtı.

Yapıların düzeni bozduğunu söyleyen köylüler, sadece yaz aylarında gelip kalan bazı kişilerin bu yapıları yerleştirerek ortak kullanım alanlarını işgal ettiğini ve doğal yapının bozulduğunu ifade ettiler.

BİR GECEDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Uzun yıllar boyunca mera olarak kullandıkları yaylada kaçak yapıların bir gecede ortaya çıktığını söyleyen Fehmiye Yavuz, "Burada hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı. Kaçak evler yapıyorlar, gece gelip konteyner koyup gidiyorlar, odun çalıyorlar temel yapıyorlar kimse buraya girmesin diye. Gece vakti gelip 5-10 tane koyup gidiyorlar. Bizim hiç haberimiz olmuyor, ben çok şikâyet ettim.

'HAYVAN OTLATACAK YER KALMADI'

Korkmuyorum yine edeceğim hatta onlara 'Sizi ben şikâyet ettim' diyeceğim. Bizim hayvanlarımızın otlayacağı bir yer kalmadı. Kimsenin haberi olmadan geliyorlar, şikâyet ediyoruz ama fayda etmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz, biz kendimiz bir şey yapamıyoruz" dedi.

1 EVE 2 DÖNÜM ARAZİ

Erdoğan Yavuz, "Yeni Yayla'da 50 tane ev varsa 10'u hayvancılık yapıyor geri kalanların hiçbiri hayvancılık yapmıyor. Üstelik evleri kurduktan sonra 2 dönüm de yer sarıp çayırlık yapıyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Şikayet ediyoruz bir ceza yazılıp gidiyor.

Jandarma "bizim elimizde olan bu" diyor. Buna bir önlem alsınlar. Bunu yapanlara kızdığımızda 'Burası senin babanın malı mı ne karışıyorsun' diyor. Bir gecede yerini açıyorlar, sabaha karşı gelip konteyner koyuyorlar.

Böyle bir şey olur mu? Adam bir ev koyuyor, 2 dönüm yer sarıyor üstelik çayırını biçip aşağıda gidip duruyor. Burada da oturmuyor burada otursa yine gam yemeyeceğiz. Doğal güzelliğini de bozuyorlar buranın alıyorlar kepçeyi hemen bir yol vuruyorlar hemen çabuk çabuk bir konteyner koyuyorlar. Bu ne rezilliktir" diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valiliği ise gerekli tespit ve tutanak işlemlerinin yapıldığını belirterek "3091 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Valiliğimiz İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından mevzuat doğrultusunda verilen men kararlarına istinaden süreç infaz aşamasında devam etmektedir. 3091 sayılı Kanun, 4342 sayılı Mera Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında konu ile ilgili gerekli işlemler Valiliğimizce yürütülmektedir. Yaylalarımızda, kim tarafından yapılırsa yapılsın mevzuata aykırı hiçbir yapılaşmaya müsamaha gösterilmeyecek; ilgili tüm iş ve işlemler, kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.