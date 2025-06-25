Bu olay film sahnelerinde bile yoktur! Polisle çatıştı, yaralandı, 6 saat direndi...

Sakarya'da suç makinesi Engin Ö., polis takibiyle yakayı ele verdi. Bacağından vurulan şüpheli polisten kaçmak için bir iş yerine saklandı. 6 saat boyunca direnen Enin Ö. ailesinin de devreye girmesiyle teslim oldu.

Film sahnelerini aratmayan olay, Adapazarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan Engin Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.

İNTİHAR TEHDİDİNDE BULUNDU

Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi. İş yerinde yeniden polise ateş açan Engin Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

SOKAK KAPATILDI

Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Kaçmak için iş yerinde bulunan bir motosiklete binmeye çalışan şüphelinin çıkışı ekiplerce engellendi.

AİLESİNE ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafını sararken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Bu sırada Engin Ö.'nün yakınları da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

6 SAAT DİRENDİ

Polisin ve yakınlarının ikna çabaları 6 saatin ardından sonuç verdi. Saatler süren müzakere sonucunda ikna edilen Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu.

Polis ekipleri gözetiminde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs dükkandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Konu ile alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.