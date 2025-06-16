Tatilciler buraya akın ediyor! Bu yılın yeni gözdesi Sohmarik Yaylası

Yaz aylarında çevre illerden ve yurtdışından gelen gurbetçilerinde hayran kaldığı Erzincan’da Sohmarik Yaylası tatilcilerin gözdesi haline geldi. Tabiat güzelliğiyle görenleri hayran bırakan yayla 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Bölgenin yeni tatil rotası olan yayla yazın gezilecek yerler listesinin başında yer alıyor.

Erzincan’da bu yıl ilgi odağı olan yerlerin başında 'Sohmarik Yaylası' geliyor.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı, Konarlı Şelalesi, Munzur Dağları, Kemaliye ilçesi gibi yüzölçümünde birçok tabiat güzelliği yer alan Erzincan'da tatilcilerin yeni rotasına Sohmarik Yaylası da eklendi.

Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde 2500 rakımda bulunan ve göçerlerin koyun sürülerini besledikleri, ulaşımı zor olduğu için ‘saklı cennet’ olarak adlandırılan Sohmarik Yaylası, tabiat seven tatilcilerin gözdesi haline geldi.

BELGESEL ÇEKİMİ İÇİN GELİYORLAR

Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbettiği gibi medya ve iletişim alanında çalışanların da ilgisini çekiyor.

Yayla, ulaşım zorluğuna rağmen fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

Dron çekimi yapılacak önemli noktalarından biri olarak görülüyor.

Yaylanın müdavimleri ise besicilik ve Erzincan Tulum Peyniri üretimi yapan Şavak Aşireti mensupları.

Özellikle yaz aylarında rengarenk açan çiçekler, Munzur’un yüksek kesimlerinde erimeyen karlar, şırıl şırıl akan dereler, yayılan koyun sürüleri, kilometrelerce yol kat edip Sohmarik Yaylasına çıkan doğaseverleri mest ediyor.

KORUMA ALTINDAKİ HAYVANLAR BURADA

Munzur Dağları eteklerindeki Sohmarik Yaylası, bugünlerde sosyal medyadan görüp gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip olan yayla, koruma altındaki hayvanları da bünyesinde barındırıyor.

Çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor.

TRAKTÖRE ATLAYIP GELDİLER

Sohmarik Yaylası'nı duyanlar traktörlere atlayıp bulunmaz bir ortamda kamp yapabiliyor.

Yaylanın son misafirleri Instagram organizasyonuyla sosyal medya üzerinde toplanan çoğunluğu kadın 33 kişilik bir ekip oldu.

Traktörün römorkunda nostaljik bir yolculuk yaparak doğa yürüyüşüne gelen ziyaretçiler dolu dolu bir gün geçirdiler.

Temiz havada kahvaltı yapıp, göle giren ve pilates yapan ekip doğaseverleri Sohmarik Yaylasına davet etti.