Aylar sonra bir ilk! Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık problemlerinin ardından 5 ay sonra ilk grup toplantısında konuşuyor.

Sağlık problemleri nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana grup toplantılarına ara veren MHP lideri Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz...

Ziya Gökalp ne güzel söylemişti, tarih gösteriyor ki muvaffakiyet daima doğrunun mükafatıdır. Şükürler olsun ki mücadelemiz, tarafımız, tavrımız doğrudur. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz..

Kapımızı örtüp perdemizi kapatamayız. Göze batmaktan ziyade gönülde kalmanın derdindeyiz. Süper güç Türkiye'nin amacındayız. Milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmenin çabasındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın milletin aradığı sorulara cevap konusunda doğrudan güvendiği adres olmanın sonuna kadar bilincindeyiz.

Hedefimiz, dönemin şartlarında benzerlerinin ecdadımızın başardığı tarihi nizamın bir yansımasıdır. Biz siyasetimizi yalnıza bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak üzere yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça, sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset Türk milletine hizmet etmek için tarihi fırsatın tanımıdır.

"VARLIK NEDENİMİZ TÜRK MİLLETİDİR"

Özne her zaman Türk milletidir. Ona değer verilmeyen siyaseti kabul etmedik, edemeyiz, etmeyeceğiz. Şayet Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Siyasi varlık nedenimiz bu büyük millet gerçeğidir. Biz o varsa hayattayız...

Varlık nedenimiz büyük Türk milletidir. Siyaseti muhalefetin yaptığı gibi güzel duyguları istismar amacıyla yapmıyoruz. Siyaseti yalan çarkını döndürmek için kullanmıyoruz. Çünkü siyasetin birileri koltukta tutmak için sergilenen tiyatro sahnesi olmadığının farkındayız. Çok ciddi sorumluluklar getirdiğini gayet iyi biliyoruz.

Muazzam mücadelenin arkasında 3 hilale büyük tutkuyla bağlanmış, çoluk çocuğunun rızkını partisiyle bölüşmüş on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve tertemiz hayalleri vardır.

"SU UYUSA BİLE DÜŞMAN CÜRETKARDIR"

Ülkemizin nasıl korunacağı, sorunlarının nasıl aşılacağı konusunda asırların bilgeliğine itibar edilmezse istikbalimiz bir karmaşaya hızla kayacaktır. Tedbiri elden bırakmamak şarttır. İstila senaryosu devrededir. Uyuşukluğun sonucu erime ve esarettir. Cepheleşmeleri diri tutmanın maliyeti kahredici gelişmeleri tetikleyicidir. Su uyusa bile düşman cüretkardır. Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz. Bugün hafife alınan bir alarm yarınlarda korkunç badireleri doğuracaktır. Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız.

Bize bir şey olmaz diyemeyiz. Bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Önümüze bakarken geçmişin izinden yürüyüp yeni yüzyılı karşılamaya mükellefiz. Pek çok müneccim gökyüzünde yıldız ararken önlerinde kuyu olduğunu görmez. Biz o kuyuları görüyoruz...

Çatışma ve savaşların kaos düzenini ikmal ettiğini görüyoruz. Kaygı duyuyoruz. Düşünmemiz gereken Türkiyemizdir. İsrail'in ve ABD'nin İran'a vurması haksızdır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Ancak yeni bir dünya savaşıyla ilgili kanaatler yoğunlaşmaktadır. Tahran'a Bağdat'a komşulara atılan bombaların Ankara'ya etkisi olamayacağını düşünmek cahillikttir.

İsrail İran'a saldırarak Gazze'yi unutturmak istemiş, komşu coğrafyaların yeniden tanzimini planlamıştır. Coğrafyanın altının üstüne getirilmesi huzur ve istikrarı unutturacaktır... Allah muhafaza 3. dünya savaşının çıkmasıyla ise insanlığı yakıp yok eden bir organizmaya hizmet edecektir.

Ayrıntılar geliyor...