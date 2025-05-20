Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Metrobüs güzergahı ve geçeceği duraklar

Ankara'da şehir içi ulaşımı kaliteyi artırmak için metrobüs projesi hayata geçiriliyor. EGO Genel Müdürlüğü, üç güzergahta hizmet vermeye hazırlanan yeni nesil metrobüsle Ankara'nın ulaşım sorunu çözülecek. Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, güzergahı ve geçeceği duraklar merak ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in trafik sorununa çare olmak ve toplu ulaşımı daha konforlu hale getirmek için metrobüs projesini hayata geçiriyor.

ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara’da metrobüs seferlerinin başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak EGO Genel Müdürlüğü’nün yoğun hazırlıkları, projenin yakın zamanda hayata geçeceğini gösteriyor.

ABB’nin 20 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiği ve test sürüşlerinin Yenikent-Ulus-Karapürçek hattında başladığı belirtildi.

EGO, şoförlere teknik ve sürüş eğitimleri vererek metrobüslerin güvenli ve etkin bir şekilde hizmete alınmasını sağlamayı hedefliyor.

ABB, metrobüslerin 25-36 metre uzunluğunda, 270 yolcu kapasiteli ve çevreci özelliklere sahip olduğunu vurgularken bu araçların tam otomatik şanzıman, klimalı kabinler ve USB şarj noktaları gibi modern donanımlarla hizmet vereceğini duyurdu.

ANKARA METROBÜS GÜZERGAHI VE DURAKLARI

Metrobüs projesi üç ana güzergahta hizmet verecek şekilde planlanmakta:

Yenikent-Ulus- Karapürçek,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

270 YOLCU KAPASİTESİ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlik sandalye bölmesi olacak.