4 Haziran 2025 elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! Ankara karalığa gömülecek
Ankara, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü kapsamlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya gelecek. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamada, 4 Haziran günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belli oldu
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisini verdi.
İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesilecektir.
4 HAZİRAN 2025 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
|Tarih
|Saat Aralığı
|Kesinti Nedeni
|Etkilenen Cadde / Sokak ve Bölgeler
|04.06.2025
|09:30 - 11:30
|Şebeke İyileştirme Çalışmaları
|Ankara..., Şehit Emrah, Çakmaklıbel, Bezirhane Merkez, Soğulcak, Mahmatlı Bahçe
|09.06.2025
|00:05 - 08:00
|Şebeke İyileştirme Çalışmaları
|İzzetli, Ahmetadil, Hamamönü Mevkii, Altunçanak, Dumlupınar, Bacı Yolu, Hürriyet, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Abbas, 32, Babayakup, Adile Naşit, Altınyıldız, Elit Park Manzara Evleri K.Y.K., 2070, Tufan Konut Yapı Koop., Özlem Olur K.Y.Koop., Elit Şafak Yapı Koop., 39, Yazı-Dan K.Y.Koop, Engürü Evleri K.Y.Koop., Ihlamurkent, Konur, Gez, Safahat, Ercüment Batanay, 2084, Miraç, 2092, Florya Park K.Y.K., Sait Faik, Geçgel, Ülgentürk, Milli, Baytek, Kaplan Deresi K.Y.Koop., Ördek, Turkuaz, Yeni Toygar K.Y.K., Telli, Sultan Fatih, Arif Hikmet, Kosova, Bükey, Karacabey, Beypınar, Tertip, 2062, Siyahlale, Battalgazi, 2069, Tülin, Temelli Angora K.Y.Koop., Güldereli, Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu), 2060, İbni Sina, Yükselin, Şükür, Begüm Han, Radar, Mutlu, Hikmet, 2058, Başeğmez, Hacı Bayram Veli, Hünkar, Hale, Öndoğan, İnaf, Abdullah Parla, Yeşilyurt, Vatan.., Aşık Veysel, Bedirhan, Çığır, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2106, Özel, Ülker, Aaaa, Türközü, Ödemiş, İstemihan, Alcı, Filiz, Alcı Mahallesi, İrfan Efe, 2096, Mohaç, Karani, Belenay, Çaldıran, Atilla Han, 2105, Bülent Ecevit, Gülperi, 2099, 2107, Tugay, Ferhat, Adanır, Sanal, Elit, Soner, Hisarlıkaya, Akasya, Bahçesaray, Süleyman Demirel, Yurdanur, Narkökü, Bağlarbaşı, Dede Efendi, 2104, Bacı., Melih Gökçek., Cerrah, Binali Nas, 2097, Bacı, Misak, Arikan, Ücret, Çokören, Fuzuli, Evin, 2077, Ters, Gölet, Alagöz, Eti, Kenan, Bilkay, 2103, Sinop, Türkobası, Atasoy, Karapınar, Bağ Yolu, Ahmet Yesevi, Kızılçam, Çengel., Türkşerefli, Türk Şerefli, Barış Manço, Maliköy., Şahmeran, Zübeyde Hanım