Togg mu Tesla mı? Otomotivde yeni rekor geldi, satılan her 5 araçtan biri elektrikli oldu

Otomotiv piyasasında canlılık devam ediyor. Nisan ayındaki 105 bin adetlik satışın ardından mayısta 107 binlik rekor geldi. Yılın ilk 5 ayında satışlar 500 bin kapısına dayanırken, oto müşterilerinin tercihinde ilk üç benzinli, hibrit ve elektrikli motora sahip araçlardan oluştu. Tam elektrikli araç satışları pazarın yüzde 15’ini alırken esas sıçrama şarjlı hibrit modellerde oldu, işte en çok tutulan markalar...

Türkiye’de otomotiv satışları rekor kırmaya devam ediyor. Otomotiv pazarının ilk 5 aylık performansı, sektörün rekor yıl olarak kabul edilen 2024’ü geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Mayıs ayı otomotiv pazarı % 7.4 büyüyerek 107 bin 730 adet olurken, 2023’teki 111 bin 556 adetlik satıştan sonra en iyi ikinci Mayıs olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 6.1 artışla 85 bin 123 adet, hafif ticari araç pazarı ise % 12.8 artarak 22 bin 607 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre % 47.4 artış gösterdi.

Yılın ilk 5 ayında toplam pazar % 3.7 oranında büyüdü ve 489 bin 366 adede ulaştı. Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre % 5.1 oranında artarak 394 bin 327 adet, hafif ticari araç pazarı ise % 1.7 azalarak 95 bin 39 adet oldu.

Dönem Toplam Satış Otomobil Satışı Hafif Ticari Araç Satışı Değişim Oranı (Yıllık) Mayıs 2024 107.730 85.123 22.607 +%7,4 (toplam) Mayıs 2023 111.556 — — — Ocak-Mayıs 2024 489.366 394.327 95.039 +%3,7 (toplam) Ocak-Mayıs 2023 — ~375.140 ~96.673 —

SATILAN 5 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ

Türkiye’de % 10 ÖTV dilimine giren elektrikli modellerin sayısı arttıkça pazardaki tempo yükseliş sürüyor. Elektrikli otomobillerin pazar payı rekor seviyeye ulaşarak % 20’ye dayanmış durumda.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, tam elektrikli satışları Mayıs’ta % 128.6 artışla 16 bin 992 adede yükselirken, binek otomobil pazarından aldıkları pay % 19.7 olarak gerçekleşti. Türkiye’de elektriklilerin payı Avrupa ortalamasını geçmiş oldu. Avrupa’da elektriklileri payı % 17 düzeyinde kaldı.

Dönem Satış Adedi Yıllık Artış Pazar Payı (%) Mayıs 2024 16.992 +%128,6 %19,7 Ocak-Mayıs 2024 59.848 +%92,6 %15,2 Avrupa Ortalaması — — %17,0

Yılın ilk 5 ayında elektrikli otomobil pazarı % 92.6 büyüyerek 59 bin 848 adet oldu. Pazar payları % 15.2 düzeyine çıktı.

İlk 5 ay itibariyle Togg 14 bin 3 adetlik T10X satışıyla liderliğini sürdürdü, ülkemizde en çok tercih edilen ilk 10 elektrikli model ise şu şekilde sıralandı: