Togg’dan haziran kampanyası! 400 bin TL faizsiz kredi fırsatı

Togg T10X'e özel Haziran 2025 kampanyası kapsamında, 400 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı ve birbirinden cazip avantajlarla hayalinizdeki araca uygun ödeme koşullarıyla sahip olabilirsiniz.

Togg'u almak isteyenlere özel kampanyaları devam ediyor. Sınırlı sayıdaki Togg T10X için Haziran ayına özel finansman imkanı duyuruldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X için avantajlı kampanyalar Haziran ayında da devam ediyor. Doğuştan elektrikli yapısıyla dikkat çeken Togg satın almak isteyenler ilgili uygulama üzerinden sipariş verebiliyor. Marka, sınırlı sayıdaki araç için özel finansman destekleri açıkladı.

400 BİN TL FAİZSİZ KREDİ İMKANI

NTV'nin haberine göre; Togg T10X V2 almak isteyenler için 400 bin lira kredi, 12 ay vade, sıfır faizle aylık ödeme 33 bin 333 lira olurken; 1 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3.25'ten başlayan faiz oranlarıyla aylık ödemesi 48 bin 968 liraya kadar çıkabiliyor.

Togg Haziran ayında kurumsal müşterilerine 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatı sunuyor. 48 ay vade ve %3,3 faiz oranıyla kredi kullananların aylık geri ödemesi 64 bin 562 TL olarak hesaplandı.

Togg'un bu kampanyasıyla beraber hem elektrikli araç sahipliğini yaygınlaştırmayı hem de Türkiye'nin otomobil markasını daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.