17 Temmuz Burdur'da elektrikler ne zaman gelecek? Burdur'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan bilgilere göre, Burdur'un Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çavdır ve Merkez ilçelerinde elektrik kesintisi yaşacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. bugün için Burdur elektrik kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çavdır ve Merkez ilçelerinin bazı mahallerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Vatandaşların elektrik kesintisine ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi internet adresi üzerinden bilgi almaları tavsiye edilirken 17 Temmuz Burdur'da elektrikler ne zaman geleceği araştırılıyor.

17 TEMMUZ BURDUR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bugün elektrikler 10:00 ile 15:00 arasında bakım çalışması sebebiyle kesilecektir. Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik kesintisi 10:00'da başlayıp 17:00'da bitecektir.

Burdur'un Çavdır ilçesinde elektrik kesintisi yine 10:00'da başlayacaktır ve 17:00'da gelecektir. Merkez'de ise elektrik kesintisi 09:30- 16:30 arasındadır.

2025-07-17 10:00:00 - 15:00:00 Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak BURDUR,AĞLASUN,YUMRUTAŞ KÖYÜ BAKIRLI Mah.,YUMRUTAŞ Köyü BAKIRLI Mah. bölgelerinde 17/07/2025 10:00:00 - 17/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-17 10:00:00 - 17:00:00 Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak BURDUR,BUCAK,KARAALİLER KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KARAALİLER Köyü KÖYÜN KENDİSİ,KARAPINAR KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KARAPINAR Köyü KÖYÜN KENDİSİ,KEÇİLİ KÖYÜ KEÇİLİ KÖYÜ bölgelerinde 17/07/2025 10:00:00 - 17/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-17 10:00:00 - 17:00:00 Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak BURDUR,ÇAVDIR,MERKEZ FATİH ŞEKER,MERKEZ PAZAR ANTALYA,MERKEZ SOGUT ANTALYA DENIZLI YOLU,SÖĞÜT KÖYÜ FATİH Mah. HAZAL Sk.,SÖĞÜT KÖYÜ FATİH Mah. ŞEKER Sk.,SÖĞÜT Köyü PAZAR Mah. FEVZİ PAŞA 1. bölgelerinde 17/07/2025 10:00:00 - 17/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-17 09:30:00 - 16:30:00 Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması