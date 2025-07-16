GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintisi nedeniyle kesinti saatlerini araştırmaya başladı. GDZ elektrik üç ilçe hakkında detayları paylaştı. İşte kesinti saatine ilişkin ayrıntılar..

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Temmuz 2025 Salı günü bazı mahallelerde geçici elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yaşanacak enerji kesintisine gerekçe olarak da şebeke yenileme ve arıza giderme çalışmaları gösterildi.

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

17 TEMMUZ MANİSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin, GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklama bakılarak aynı gün içerisinde geleceği belirtildi.

Genel olarak elektrik kesintisi 09:00 - 15:00 saatlerinde, 09:00 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

MANİSA'NIN AKHİSAR, ALAŞEHİR VE ŞEHZADELER İLÇESİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AKHİSAR / MANİSA

17 Temmuz Perşembe 2025

Kesinti ID : 3419040 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Seyit Ahmet

ALAŞEHİR / MANİSA

17 Temmuz Perşembe 2025

Kesinti ID : 3420097 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Akkeçili, Kasaplı, Kemaliye, Piyadeler, Şahyar, Toygar, Türkmen, Yuvacalı

ŞEHZADELER / MANİSA

Yukarıçobanisa ( yukarı cobanisa yukarı cobanisa SPİL yukarı çobanisa iç yolu yukarıçobanisa Ara Yol Kasaba Cd. Manisa Turgutlu Yolu Şirin_1 Sokak )

Turgut Özal ( hasırcı )

Ayvacık ( Ayvacık Köyü İç Yolu ayvacık iç yolu aycacık içyolu ayvacık iç yolu )