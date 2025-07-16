GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek?
Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintisi nedeniyle kesinti saatlerini araştırmaya başladı. GDZ elektrik üç ilçe hakkında detayları paylaştı. İşte kesinti saatine ilişkin ayrıntılar..
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Temmuz 2025 Salı günü bazı mahallelerde geçici elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yaşanacak enerji kesintisine gerekçe olarak da şebeke yenileme ve arıza giderme çalışmaları gösterildi.
Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
17 TEMMUZ MANİSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin, GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklama bakılarak aynı gün içerisinde geleceği belirtildi.
Genel olarak elektrik kesintisi 09:00 - 15:00 saatlerinde, 09:00 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
MANİSA'NIN AKHİSAR, ALAŞEHİR VE ŞEHZADELER İLÇESİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
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