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GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GDZ Elektrik duyurdu! Manisa&#039;nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintisi nedeniyle kesinti saatlerini araştırmaya başladı. GDZ elektrik üç ilçe hakkında detayları paylaştı. İşte kesinti saatine ilişkin ayrıntılar..

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Temmuz 2025 Salı günü bazı mahallelerde geçici elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yaşanacak enerji kesintisine gerekçe olarak da şebeke yenileme ve arıza giderme çalışmaları gösterildi.

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek?  İşte tüm ayrıntılar...

GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

17 TEMMUZ MANİSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin, GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklama bakılarak aynı gün içerisinde geleceği belirtildi.

Genel olarak elektrik kesintisi 09:00 - 15:00 saatlerinde, 09:00 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

MANİSA'NIN AKHİSAR, ALAŞEHİR VE ŞEHZADELER İLÇESİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 

GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

AKHİSAR / MANİSA
 
17 Temmuz Perşembe 2025
Kesinti ID : 3419040
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyit Ahmet

GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

ALAŞEHİR / MANİSA
 
17 Temmuz Perşembe 2025
Kesinti ID : 3420097
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
 
Akkeçili, Kasaplı, Kemaliye, Piyadeler, Şahyar, Toygar, Türkmen, Yuvacalı

GDZ Elektrik duyurdu! Manisa'nın Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinde elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

ŞEHZADELER / MANİSA

Yukarıçobanisa ( yukarı cobanisa yukarı cobanisa SPİL yukarı çobanisa iç yolu yukarıçobanisa Ara Yol Kasaba Cd. Manisa Turgutlu Yolu Şirin_1 Sokak )
Turgut Özal ( hasırcı )
Ayvacık ( Ayvacık Köyü İç Yolu ayvacık iç yolu aycacık içyolu ayvacık iç yolu )
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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