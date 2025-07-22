22 Temmuz OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

OEDAŞ Eskişehir Elektrik kesintisi listesini paylaşması üzerine 22 Temmuz 2025 tarihinde Eskişehir’in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, Eskişehir'de planlı elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...

Eskişehir'in birçok ilçesinde 22 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruyla beraber, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacağı belli oldu. Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı...

OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 22 Temmuz 2025 tarihinde planlanan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Eskişehir’in birçok ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

22 Temmuz tarihlerinde Eskişehir'in, Seyitgazi, Odunpazarı, Çifteler ilçelerinin farklı mahallerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Elektrik kesintilerinin ilçe ve mahallelere göre belli aralıklarda olacağı belirtildi.