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Ankara su kesintisi! 28 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara su kesintisi! 28 Temmuz Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek?
Ankara, ASKİ, Su Kesintisi, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara ASKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 28 Temmuz Pazartesi Ankara ASKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Ankara'da su kesintisi bitiş saati sorgulanıyor.

28 Temmuz Ankara su kesintisi Ankaralıların gündeminde. 28 Temmuz'da Ankara su kesintisi bitiş saati ve kesinti yaşanan ilçe ve mahalleler merak ediliyor. ASKİ Ankara su kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip edilebilir. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Ankara ASKİ su kesintisi 28 Temmuz Pazartesi günü için 4 ilçesinde planlı su kesintisi duyurusu yaptı. Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı ve Bala ilçelerinde şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapıldığı bildiriliyor. 

Planlı ve anlık kesintiler ASKİ'nin resmi web sitesi ve ALO 185 üzerinden öğrenilebilir. 

Ankara su kesintisi! 28 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçeArıza TarihiTamir TarihiEtkilenen YerlerAçıklama
Gölbaşı28.07.2025 09:3028.07.2025 15:00İncek Mahallesi bir kısmıØ100 düktil içme suyu hattında branşman bağlantısı nedeniyle plansız su kesintisi
Etimesgut28.07.2025 09:2028.07.2025 15:00Tunahan Mahallesi bir kısmı230. Sokak'taki içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi
Etimesgut28.07.2025 08:4028.07.2025 15:00Oğuzlar Mah. geneli, Ayyıldız ve Topçu Mah. bir kısmı1562. Cadde'deki içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi
Polatlı28.07.2025 08:4028.07.2025 14:00Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mah. bir kısmıLise Caddesi'nde içme suyu dağıtım şebekesinde arıza nedeniyle plansız su kesintisi
Bala26.07.2025 19:3027.07.2025 08:30Sofular Mahallesiİçme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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