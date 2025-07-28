Ankara su kesintisi! 28 Temmuz Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 28 Temmuz Pazartesi Ankara ASKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Ankara'da su kesintisi bitiş saati sorgulanıyor.
28 Temmuz Ankara su kesintisi Ankaralıların gündeminde. 28 Temmuz'da Ankara su kesintisi bitiş saati ve kesinti yaşanan ilçe ve mahalleler merak ediliyor. ASKİ Ankara su kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip edilebilir. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ANKARA SU KESİNTİSİ 28 TEMMUZ
Ankara ASKİ su kesintisi 28 Temmuz Pazartesi günü için 4 ilçesinde planlı su kesintisi duyurusu yaptı. Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı ve Bala ilçelerinde şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapıldığı bildiriliyor.
Planlı ve anlık kesintiler ASKİ'nin resmi web sitesi ve ALO 185 üzerinden öğrenilebilir.
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|Arıza Tarihi
|Tamir Tarihi
|Etkilenen Yerler
|Açıklama
|Gölbaşı
|28.07.2025 09:30
|28.07.2025 15:00
|İncek Mahallesi bir kısmı
|Ø100 düktil içme suyu hattında branşman bağlantısı nedeniyle plansız su kesintisi
|Etimesgut
|28.07.2025 09:20
|28.07.2025 15:00
|Tunahan Mahallesi bir kısmı
|230. Sokak'taki içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi
|Etimesgut
|28.07.2025 08:40
|28.07.2025 15:00
|Oğuzlar Mah. geneli, Ayyıldız ve Topçu Mah. bir kısmı
|1562. Cadde'deki içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi
|Polatlı
|28.07.2025 08:40
|28.07.2025 14:00
|Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mah. bir kısmı
|Lise Caddesi'nde içme suyu dağıtım şebekesinde arıza nedeniyle plansız su kesintisi
|Bala
|26.07.2025 19:30
|27.07.2025 08:30
|Sofular Mahallesi
|İçme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi