Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa genelinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 28-31 Temmuz ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Bursa Demirtaş elektrik kesintisi sorgulama vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. Bursa halkı ise Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.
Bursa elektrik kesintisi duyuruları yapıldı. Bursa planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler listelendi. 28-30 Temmuz planlı elektrik kesintisi listesi UEDAŞ tarafından paylaşıldı.
BURSA DEMİRTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Demirtaş bölgesi başta olmak üzere Bursa'nın pek çok mahallesini kapsayan elektrik kesintilerine dair bilgilendirme yaptı.
Osmangazi ilçesinin Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya ve Demirtaş Barbaros mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, teknik arıza ve bakım çalışmaları kapsamında yürütüldü.
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
UEDAŞ’ın açıklamalarına göre, 28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri belirli saat dilimlerinde uygulanacak.
Elektriğin yeniden verilme saatleri ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Akşam saatlerine kadar sürecek kesintilerin 21.00'de son bulması bekleniyor.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER (28-30 TEMMUZ)
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yunuseli
Soğukkuyu
Panayır
Hamitler
Altınova
Ataevler
Güneştepe
Bağlarbaşı
Akpınar
Balat
Çamlıca
Demirtaş (Cumhuriyet, Dumlupınar, Sakarya, Barbaros, Alaniçi)
Emek Adil Toprak
Selçukgazi
Koğukçınar
İnkaya
Muradiye
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Korubaşı Mahallesi (1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. sokaklar, Korubaşı Yolu Köy)
Cumhuriyet Mahallesi
YILDIRIM
Cumalıkızık
Baruthane (Bilaçlı, 1.Bilir, Burgaz, 2.Baş, 1.Uludağ, 1.Ocak, Teyyareci Mehmet Ali, 1.Kırcaali, 1.Yenice)
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhuriyet Mahallesi
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi (Kafkas, Gölcük, Bağkur, Bekir Demircan, Atatürk Yolu, 2. Murat, Şeyh Bedrettin vb.)
İnkli
Elbeyli
Eşrefzade
Yeşil Cami Mahallesi
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa Mahallesi (Demirel, Duraç, Paşören, Çınar, Adnan Menderes, Hasret, Şelale, Emin, Güler, Hicran vb.)
Akhisar (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hıdırbey, Berk, Kırcaali, Kırdar)
Fatih Mahallesi (Öğüt, Temizel, Kelebek, Atak, Kudret, Gazi Atatürk)
Yeni Mahalle (Yavuz Sultan Selim, Güllü, ÇAĞATAY, Şebnem, İstek vb.)
Babaoğlu (2751, 2753, 2754. sokaklar)