Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 21:39 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 21:39 - Güncelleme:

Bursa, Elektrik Kesintisi, UEDAŞ, Demirtaş, Osmangazi, Nilüfer, Haber

Bursa genelinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 28-31 Temmuz ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Bursa Demirtaş elektrik kesintisi sorgulama vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. Bursa halkı ise Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

Bursa elektrik kesintisi duyuruları yapıldı. Bursa planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler listelendi. 28-30 Temmuz planlı elektrik kesintisi listesi UEDAŞ tarafından paylaşıldı. BURSA DEMİRTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Demirtaş bölgesi başta olmak üzere Bursa'nın pek çok mahallesini kapsayan elektrik kesintilerine dair bilgilendirme yaptı. Osmangazi ilçesinin Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya ve Demirtaş Barbaros mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, teknik arıza ve bakım çalışmaları kapsamında yürütüldü. BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? UEDAŞ’ın açıklamalarına göre, 28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri belirli saat dilimlerinde uygulanacak. Elektriğin yeniden verilme saatleri ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Akşam saatlerine kadar sürecek kesintilerin 21.00'de son bulması bekleniyor. İlgili Haber İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER (28-30 TEMMUZ) OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yunuseli Soğukkuyu Panayır Hamitler Altınova Ataevler Güneştepe Bağlarbaşı Akpınar Balat Çamlıca Demirtaş (Cumhuriyet, Dumlupınar, Sakarya, Barbaros, Alaniçi) Emek Adil Toprak Selçukgazi Koğukçınar İnkaya Muradiye NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Korubaşı Mahallesi (1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. sokaklar, Korubaşı Yolu Köy) Cumhuriyet Mahallesi YILDIRIM

Cumalıkızık Baruthane (Bilaçlı, 1.Bilir, Burgaz, 2.Baş, 1.Uludağ, 1.Ocak, Teyyareci Mehmet Ali, 1.Kırcaali, 1.Yenice) ⁠MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Cumhuriyet Mahallesi ⁠İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi (Kafkas, Gölcük, Bağkur, Bekir Demircan, Atatürk Yolu, 2. Murat, Şeyh Bedrettin vb.) İnkli Elbeyli Eşrefzade Yeşil Cami Mahallesi İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kemalpaşa Mahallesi (Demirel, Duraç, Paşören, Çınar, Adnan Menderes, Hasret, Şelale, Emin, Güler, Hicran vb.) Akhisar (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hıdırbey, Berk, Kırcaali, Kırdar) Fatih Mahallesi (Öğüt, Temizel, Kelebek, Atak, Kudret, Gazi Atatürk) Yeni Mahalle (Yavuz Sultan Selim, Güllü, ÇAĞATAY, Şebnem, İstek vb.) Babaoğlu (2751, 2753, 2754. sokaklar) İlgili Haber Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan