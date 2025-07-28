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Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa, Elektrik Kesintisi, UEDAŞ, Demirtaş, Osmangazi, Nilüfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa genelinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 28-31 Temmuz ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Bursa Demirtaş elektrik kesintisi sorgulama vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. Bursa halkı ise Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

Bursa elektrik kesintisi duyuruları yapıldı. Bursa planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler listelendi. 28-30 Temmuz planlı elektrik kesintisi listesi UEDAŞ tarafından paylaşıldı.

Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA DEMİRTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Demirtaş bölgesi başta olmak üzere Bursa'nın pek çok mahallesini kapsayan elektrik kesintilerine dair bilgilendirme yaptı.

Osmangazi ilçesinin Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya ve Demirtaş Barbaros mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, teknik arıza ve bakım çalışmaları kapsamında yürütüldü.

Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

UEDAŞ’ın açıklamalarına göre, 28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri belirli saat dilimlerinde uygulanacak.

Elektriğin yeniden verilme saatleri ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Akşam saatlerine kadar sürecek kesintilerin 21.00'de son bulması bekleniyor.

Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER (28-30 TEMMUZ)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yunuseli

Soğukkuyu

Panayır

Hamitler

Altınova

Ataevler

Güneştepe

Bağlarbaşı

Akpınar

Balat

Çamlıca

Demirtaş (Cumhuriyet, Dumlupınar, Sakarya, Barbaros, Alaniçi)

Emek Adil Toprak

Selçukgazi

Koğukçınar

İnkaya

Muradiye

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Korubaşı Mahallesi (1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. sokaklar, Korubaşı Yolu Köy)

Cumhuriyet Mahallesi

YILDIRIM
Cumalıkızık

Baruthane (Bilaçlı, 1.Bilir, Burgaz, 2.Baş, 1.Uludağ, 1.Ocak, Teyyareci Mehmet Ali, 1.Kırcaali, 1.Yenice)

⁠MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhuriyet Mahallesi

Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

⁠İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi (Kafkas, Gölcük, Bağkur, Bekir Demircan, Atatürk Yolu, 2. Murat, Şeyh Bedrettin vb.)

İnkli

Elbeyli

Eşrefzade

Yeşil Cami Mahallesi

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa Mahallesi (Demirel, Duraç, Paşören, Çınar, Adnan Menderes, Hasret, Şelale, Emin, Güler, Hicran vb.)

Akhisar (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hıdırbey, Berk, Kırcaali, Kırdar)

Fatih Mahallesi (Öğüt, Temizel, Kelebek, Atak, Kudret, Gazi Atatürk)

Yeni Mahalle (Yavuz Sultan Selim, Güllü, ÇAĞATAY, Şebnem, İstek vb.)

Babaoğlu (2751, 2753, 2754. sokaklar)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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