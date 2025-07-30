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Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci
LGS, Öğrenciler, Veliler, E-Okul, Tercih Sonuçları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih süreci 14 Temmuz'dan bu yana devam ediyor. Öğrenci ve veliler tarafından son tercih günü merak edilirken, "Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun da cevabı araştırılıyor.

2025 LGS kapsamında lise tercih dönemi devam ederken, öğrenciler ve veliler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Peki 2025 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair bütün detaylar...

Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci - 1. Resim

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercih süreci 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başladı. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek.

Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden ya da mezun oldukları ortaokul müdürlüklerinden yapabiliyor.

Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci - 2. Resim

Tercihler, yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor:

  • Yerel yerleştirme için ilk üç okulun kayıt alanından seçilmesi şartıyla en fazla 5 okul,
  • Merkezi yerleştirme için 10 okul,
  • Pansiyonlu okullar için 5 okul tercih edilebiliyor.

Toplamda 20 tercih hakkı bulunuyor.

Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci - 3. Resim

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS tercih sonuçları MEB’in resmi takvimine göre 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih süreci - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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