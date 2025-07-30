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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci KYK yurt başvuru sürecini yakından takip ediyor. KYK başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik beklenen tarih belirtilirken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamada.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru sürecini merak ediyor. Yurt başvuruları, özellikle şehir dışında eğitim görecek öğrenciler için büyük bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki KYK yurtları, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Peki 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yakından takip ediliyor.

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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanmış ve KYK yurt başvuruları 20 Ağustos’ta başlamıştı. Başvurular genellikle YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlıyor. Geçtiğimiz yıl KYK başvuruları 24 Ağustos’ta sona ermiş ve sonuçlar da 5 Eylül'de ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. KYK yurt başvuruları Ağustos 2025 sonunda veya Eylül 2025'in ilk haftasında başlayabilir.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Süreçle ilgili gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Resmi duyuruların yapılmasıyla birlikte öğrenciler e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile KYK yurt başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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