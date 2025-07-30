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Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün?
Ehliyet, Yenileme, Sürücü Belgesi, Trafik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona geliniyor. Eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirirken, ehliyet yenileme işlemleri için son başvuru tarihi de merak konusu oldu. Peki ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Sürücüler gelişmeleri yakından takip ediyor.

Trafikte aktif araç kullanan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde geri sayım başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyetlerin yenilenme başvuruları 31 Temmuz 2025 Çarşamba günü son buluyor. Başvuru yapmayan sürücülerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Peki ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Bu konu, eski tip ehliyete sahip sürücüler tarafından araştırılıyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün? - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI?

Ehliyet yenileme işlemleri için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanamayacak. Geçersiz ehliyetle trafiğe çıkılması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanacak. Yeni tip ehliyete geçiş süresinin yeniden uzatıldığına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün? - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemini yapan sürücüler sadece 15 TL ücret ödüyor. Bu ücretin 2 TL’si Vakıf Hizmet Bedeli, 13 TL’si ise Değerli Kağıt Bedeli olarak tahsil ediliyor. Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden sonra yeni ücret tarifesi uygulanacak. Buna göre B sınıfı ehliyet için yenileme bedeli 7 bin 438 TL’ye yükselecek. Bu da yaklaşık 500 katlık bir ücret artışı anlamına geliyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün? - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler de PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adreslerine teslim ediliyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi hangi gün? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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