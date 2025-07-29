Randevu alamadılar! Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktık

Birçok kez süresi uzatılan ehliyet yenileme işleminde yine randevu krizi yaşanıyor. Bakanlığın tüm çağrılarına rağmen ehliyetini yenileme işlemlerini son güne bırakanlar online sistemi tıkadı. 31 Temmuz 2025’e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek olan ehliyetler, bu tarihten sonra 7 bin 438 lira ödenerek alınabilecek.

KAAN ZENGİNLİ - Ülkemizde 2016 öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre dolmak üzere. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025’e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek.

Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti. Ancak son yenileme için son güne kalanlar sistemde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal medya paylaşımlarında randevu alınamadığı ve bu sebeple vatandaşların yüksek yenileme ücreti ile karşı karşıya bırakıldığı şikâyetleri arttı. Ancak İç İşleri Bakanlığı ehliyet yenileme işlemlerinde süreyi defalarca uzattı. İşlemi son güne bırakanlar yoğunluğa neden oldu.

SON GÜN UYARISI YAPILDI

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025’e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi. Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.

YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz basılır ve genellikle birkaç iş günü içinde teslim edilir. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.