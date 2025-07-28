Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 eski tip ehliyet yenileme tarihi

Eski tip ehliyet sahipleri için yenileme süresinde sona yaklaşıldı. Son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirtilirken bu tarihe kadar yenileme yapmayanlar 12 bin 978 TL'ye varan cezalarla karşılaşabilir. 3 milyondan fazla sürücüyü ilgilendiren değişiklik nedeniyle ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.

Türkiye’de 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre dolmak üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025’e kadar işlemlerin tamamlanması gerektiğini vurguluyor. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için süre, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce uzatılmıştı. ilk olarak 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih pandemi nedeniyle 31 Temmuz 2025’e ertelenmişti.

Ancak son yapılan açıklamalara göre ehliyet yenileme süresinde herhangi bir uzatma yapılmadı.

Sürenin uzatılmaması durumunda, 1 Ağustos 2025’ten itibaren eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve trafikte bu belgelerle araç kullananlara idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesine göre geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL’ye kadar çıkabilir. Ayrıca, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti de 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

2025 EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü olarak belirlendi. Bu tarihten sonra eski ehliyetler resmi olarak geçersiz olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 32 milyonun üzerinde sürücünün yeni tip ehliyete geçtiğini, ancak 3.2 milyon kişinin hala eski tip belge kullandığını açıkladı.

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ VE ÜCRETİ

Yenileme işlemi için sürücülerin, randevu.nvi.gov.tr veya Alo 199 üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Gerekli evraklar arasında, kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubu beyanı ve 15 TL’lik harç dekontu yer alıyor.

Eski tip ehliyet yenileme ücreti, 31 Temmuz 2025’e kadar 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) olarak uygulanıyor. Ancak 1 Ağustos’tan itibaren B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL’ye çıkacak

Yeni ehliyetler, Ankara’da basıldıktan sonra PTT Kargo ile 1-4 gün içinde adrese teslim ediliyor. Sürücüler, bu süre zarfında e-Devlet’ten alınabilen geçici sürücü belgesi kullanılabilir.