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Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet, Ehliyet Yenileme, Sağlık Raporu, E-Devlet, Trafik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ehliyet almak ya da mevcut sürücü belgesini yenilemek isteyenler için 2025 yılı itibarıyla önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Vatandaşlar ehliyet yenileme son gün açıklamasının ardından ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır araştırmaya başladı.

Sağlık raporu alma sürecindeki yeni uygulamalar, sürücü adayları ve mevcut ehliyet sahipleri için önemli. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulamaya geçen yeni sistem kapsamında, artık ehliyet için sağlık raporu almak ücretli hale geldi. Ayrıca işlemlerin başlatılabilmesi için e-Devlet üzerinden bazı zorunlu dijital adımların tamamlanması gerekiyor.

Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır? - 1. Resim

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğu düzenleme kapsamında, artık sağlık raporu almak isteyen bireylerin e-Devlet sistemi üzerinden “Kişisel Sağlık Bilgi Formu”nu doldurması gerekiyor.

Form doldurulup onaylanmadan hiçbir sağlık kuruluşu, aile hekimi dahil olmak üzere, rapor düzenleyemiyor.

Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır? - 2. Resim

Form onaylandıktan sonra sistem üzerinden e-Rapor hazırlanıyor ve ehliyet başvurusunda da kullanılabiliyor. Sağlık raporu e-Devlet üzerinden gerekli formun doldurulması halinde aile sağlığı merkezlerinden, devlet hastanelerinden veya özel hastanelerden temin edilebiliyor. 

Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır? - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu alabiliyor. Alınan randevu gününde, başvuru sahibinin kimliğiyle birlikte gerekli belgeleri ibraz ederek nüfus müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor.

Başvuru sırasında istenen belgeler arasında eski sürücü belgesi, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve ödendiğine dair başvuru ücreti makbuzu bulunuyor. Ehliyet yenileme ücreti şu an 15 TL olarak uygulanıyor, ancak bu tutar 1 Ağustos 2025 itibarıyla 7.438 TL’ye yükselecek.

Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır? - 4. Resim

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ?

15 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte ehliyet için alınan sağlık raporları artık ücretsiz değil. Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla, sadece ehliyet değil aynı zamanda sporcu lisansı, işe giriş gibi isteğe bağlı sağlık raporları da ücretli hale getirildi.

Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır, ehliyet yenileme nasıl yapılır? - 5. Resim

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Sağlık raporu ücretinin ödenebilmesi için sistem üzerinden bir ödeme kodu alınması gerekiyor. Vatandaşlar, sbos.saglik.gov.tr adresine e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ödeme kodunu oluşturabiliyor.

Aynı zamanda SMS ile de ödeme kodu almak mümkün. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına “TCKİMLİKNO SÜRÜCÜ” yazıp 2023’e kısa mesaj gönderilmesi yeterli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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