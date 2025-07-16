Ehliyet için sağlık raporu e-Devlet'ten alınır mı, sağlık raporu ücretli mi? Sağlık raporu alma ve ücret ödeme işlemleri sorgulanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 13:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 13:15 - Güncelleme:

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Sürücü belgesi almak ya da mevcut ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar için 2025 yılı itibarıyla sağlık raporu alma sürecinde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ehliyet başvurusu için gerekli olan sağlık raporları artık ücretli hale geldi. Ehliyet için sağlık raporu e-Devlet'ten alınır mı, sağlık raporu ücretli mi soruları ise gündemde yerini buldu.

Yeni dönemde sağlık raporu almak isteyen bireyler ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yaparak “Kişisel Sağlık Bilgi Formu”nu doldurmak zorunda. Peki, Ehliyet için sağlık raporu e-Devlet'ten alınır mı, sağlık raporu ücretli mi? EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU E-DEVLET'TEN ALINIR MI? Ehliyet almak veya yenilemek isteyen vatandaşların sağlık raporu işlemlerini başlatabilmesi için e-Devlet üzerinden “Kişisel Sağlık Bilgi Formu”nu doldurup onaylaması gerekiyor. Form doldurulmadan aile hekimleri rapor düzenleyemiyor. Onaylı form sonrasında e-Rapor düzenlenerek raporlar nüfus müdürlüğü işlemlerinde geçerli hale gelir. SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ? 15 Haziran 2025 itibarıyla Sağlık Bakanlığı kararıyla ehliyet dahil birçok isteğe bağlı sağlık raporu ücretli hale getirilmiştir. Ehliyet, işe giriş, sporcu lisansı gibi raporlar artık ücret karşılığı veriliyor. İlgili Haber Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulaması SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR? Ücretli hale getirilen sağlık raporları için önce sistemden kod alınması ve ardından ödeme yapılması zorunlu. Ödeme işlemi sbos.saglik.gov.tr adresinden ya da SMS ile alınan kod aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın Sağlık Bakanlığı adına açılmış hesaplarına da doğrudan ödeme yapılabiliyor. İlgili Haber Aile hekimi sağlık raporu ücret ödeme nereden, nasıl yapılır? İşlem kodu alma SAĞLIK RAPORU İÇİN KOD NASIL ALINIR? Kod almak için sbos.saglik.gov.tr adresine e-Devlet girişiyle erişip kod oluşturmak mümkün. Dileyen vatandaşlar aile hekimi üzerinden işlem sırasında kod alabiliyor. Aynı zamanda SMS ile kod almak da mümkün. “TCKİMLİKNO sürücü” yazarak 2023’e SMS gönderildiğinde ehliyet raporu için ödeme kodu alınabiliyor. Kod alındıktan sonra ödeme işlemi tamamlanarak rapor düzenlenebilecek. İlgili Haber Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır, ödeme nasıl yapılır? Sürücü sağlık raporu ücreti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan