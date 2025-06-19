Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulaması

Sağlık Bakanlığı, engelli bireyler ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların mevcut sağlık raporlarının süresinin dolmasıyla oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni bir dijital uygulamayı devreye soktu. Süresi 30 Haziran 2025 itibarıyla sona erecek olan engelli ve ilaç kullanım raporları için özel bir “Rapor Yenileme” sistemi tanımlandı. Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır merak ediliyor.

Yeni sistem doğrultusunda, yalnızca belirli vatandaşların erişebileceği şekilde “Rapor Yenileme” adıyla özel bir klinik MHRS sistemine eklendi.

Kliniğe erişim hakkı Sağlık Bakanlığı'nın e-Rapor Sistemi tarafından belirlenen ve rapor süresi sona ermek üzere olan kişilerin T.C. kimlik numaralarıyla sınırlandırıldı. Böylece yalnızca sistem tarafından öncelikli olarak tanımlanan bireyler randevu alabilecek. Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır sorularının cevapları ise kamuoyunca araştırılıyor.

SÜRESİZ ENGELLİ RAPORU YENİLENİR Mİ?

Süresiz olarak düzenlenen engelli sağlık raporları herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerliliğini korur. Süresiz engelli raporu ömür boyu geçerli sayılır ve vatandaşlardan düzenli aralıklarla yenilenmesi talep edilmez.

Bazı özel durumlarda, kişi kendi isteğiyle raporunu yenileme hakkına sahiptir. Örneğin mevcut rapordaki engellilik oranının yetersiz olduğunu düşünen bireyler, daha yüksek bir oran alabilmek ya da sağlık durumlarındaki değişiklikleri resmi kayıtlara yansıtabilmek için yeniden değerlendirme talebinde bulunabilir.

Bu tip durumlarda mevcut süresiz rapor geçerliliğini korurken, kişi yeni bir başvuru yaparak Sağlık Kurulu'na yönlendirilir ve güncel durumuna göre yeni bir rapor hazırlanır.

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ENGELLİ RAPORU YENİLEME NASIL YAPILIR?

Engelli sağlık raporunun yenilenmesi için vatandaşlar öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınıyor. Randevu sırasında “Sağlık Kurulu” birimi seçilerek, işlemler ilgili hastanelerin sağlık kurulları tarafından yürütülüyor.

Engelli raporu yenileme başvurusu için vatandaşlardan mevcut raporları ve varsa daha önceki sağlık belgeleri istenebilir. Yenileme talebi, kişinin sağlık durumunun değiştiği, engel oranının arttığı veya raporun çeşitli kamu kurumlarında kabul edilmediği durumlarda daha sık görülüyor.

Süresi dolan veya süreli olan engelli raporları için ise Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Rapor Yenileme” kliniği üzerinden randevu alınması gerekiyor.

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SÜRESİZ ENGELLİ RAPORU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Süresiz engelli raporları herhangi bir yıl veya tarih kısıtlaması olmadan düzenlenir ve ömür boyu geçerli olur. Raporlar kişinin engellilik durumunun kalıcı olduğu sağlık kurulu tarafından onaylandığında verilir.

Kişi talep ettiği takdirde veya kurumlar arası farklıklar nedeniyle bir yenileme ya da güncelleme gerekebilir. Süresiz raporun geçerliliği, yalnızca bireyin sağlık durumunda önemli bir değişiklik yaşanması ya da devletin yeni bir düzenlemeye gitmesi halinde sorgulanabilir.