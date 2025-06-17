Ehliyet için sağlık raporu ücreti 2025 ne kadar? Yeni düzenleme ile belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 13:15 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 13:15 - Güncelleme:

Ehliyet almak için istenen belgeler arasında sağlık raporu da bulunuyor. Sürücü belgesi için istenen sağlık raporu aile hekimleri tarafından veriliyor. Yapılan yeni düzenleme ile ehliyet için sağlık raporu ücretli hale geldi. Sürücü belgesini almak için belge toplayan vatandaşlar Aile hekimi ehliyet için sağlık raporu ücreti ne kadar araştırıyor.

Aile Hekimi'nden (sağlık ocakları) alınan sağlık raporlarına yeni fiyat güncellemesi yapıldı. Böylece isteğe bağlı raporlar alınırken belirli bir ücret alınacak. EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ 2025 NE KADAR? Ehliyet almak isteyenler sağlık raporu alırken belirli bir ücret ödeyecek. Aile hekimliklerinden alınan sürücü raporu ücreti Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik listesine göre belli oldu. Buna göre, Tek hekim sağlık raporu 300 TL, Tek Hekim Sağlık Raporu Aile Hekimliği'nden alınırsa 250 TL, Sürücü raporları tek branş 300 TL, Sürücü raporları iki branş 450 TL, Sürücü raporları sağlık kurulu 750 TL oldu. AİLE HEKİMİ EHLİYET SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR? Sağlık raporu ödemeleri, www.sbos.saglik.gov.tr adresinden yapılacak. Aile hekimliğindeki görevlilere ödeme yapılmaz. İlgili Haber Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan