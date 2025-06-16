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Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı itibarıyla sağlık raporları, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesi sonrası sağlık raporu ücretli mi oldu, 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama ekranı araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik" yaptı. Buna göre sağlık raporu ücretli mi oldu ve 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama araştırılıyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre güncel rapor ücretleri açıklandı. Yapılan değişikliğe göre aile hekimlerinin düzenlediği pek çok rapor ücretli hale geldi. Tek hekimlik sağlık raporu 300 TL, olurken aile hekiminden alınması halinde 250 TL olacak.  

Hizmet AdıFiyat (TL)
Tek Hekim Sağlık Raporu300
Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği)250
Sağlık Kurulu Raporu1250
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu1500
Psiko-teknik Değerlendirme Testi-
Sürücü Raporları Tek Branş300
Sürücü Raporları İki Branş450
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu750
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I5250
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II3750
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş)3750
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi300

Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama - 1. Resim

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ SORGULAMA 2025

Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde değişiklik yapıldı. Buna göre isteğe bağlı, sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, hac/umre için parmak izi, yivsiz av tüfeği ve akli meleke gibi isteğe bağlı rapor türlerinde ücret uygulanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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