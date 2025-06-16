Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 Sağlık raporu ücretleri sorgulama
2025 yılı itibarıyla sağlık raporları, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesi sonrası sağlık raporu ücretli mi oldu, 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama ekranı araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik" yaptı. Buna göre sağlık raporu ücretli mi oldu ve 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama araştırılıyor.
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?
Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre güncel rapor ücretleri açıklandı. Yapılan değişikliğe göre aile hekimlerinin düzenlediği pek çok rapor ücretli hale geldi. Tek hekimlik sağlık raporu 300 TL, olurken aile hekiminden alınması halinde 250 TL olacak.
|Hizmet Adı
|Fiyat (TL)
|Tek Hekim Sağlık Raporu
|300
|Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği)
|250
|Sağlık Kurulu Raporu
|1250
|Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu
|1500
|Psiko-teknik Değerlendirme Testi
|-
|Sürücü Raporları Tek Branş
|300
|Sürücü Raporları İki Branş
|450
|Sürücü Raporları Sağlık Kurulu
|750
|Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I
|5250
|Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II
|3750
|Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş)
|3750
|Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi
|300
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ SORGULAMA 2025
Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde değişiklik yapıldı. Buna göre isteğe bağlı, sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, hac/umre için parmak izi, yivsiz av tüfeği ve akli meleke gibi isteğe bağlı rapor türlerinde ücret uygulanıyor.