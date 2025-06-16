2025 yılı itibarıyla sağlık raporları, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesi sonrası sağlık raporu ücretli mi oldu, 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama ekranı araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik" yaptı. Buna göre sağlık raporu ücretli mi oldu ve 2025 sağlık raporu ücretleri sorgulama araştırılıyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre güncel rapor ücretleri açıklandı. Yapılan değişikliğe göre aile hekimlerinin düzenlediği pek çok rapor ücretli hale geldi. Tek hekimlik sağlık raporu 300 TL, olurken aile hekiminden alınması halinde 250 TL olacak.

Hizmet Adı Fiyat (TL) Tek Hekim Sağlık Raporu 300 Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği) 250 Sağlık Kurulu Raporu 1250 Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1500 Psiko-teknik Değerlendirme Testi - Sürücü Raporları Tek Branş 300 Sürücü Raporları İki Branş 450 Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I 5250 Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II 3750 Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş) 3750 Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ SORGULAMA 2025

Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde değişiklik yapıldı. Buna göre isteğe bağlı, sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, hac/umre için parmak izi, yivsiz av tüfeği ve akli meleke gibi isteğe bağlı rapor türlerinde ücret uygulanıyor.