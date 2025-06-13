HPV aşısı ücretsiz mi olacak, HPV belirtileri neler? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında atılacak yeni adımları duyurarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu HPV aşısının 2025 yılının sonunda ücretsiz olarak uygulanacağını açıklarken, halk sağlığına yönelik başlatılan birçok program ve kampanyanın detaylarını da paylaştı. Sağlık sistemindeki reformlar, obeziteyle mücadele, doğum politikaları ve yerli aşı çalışmaları da gündemde yer aldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de insan papilloma virüsüne (HPV) karşı mücadelede yeni bir döneme girileceğini açıkladı. HPV aşısı ücretsiz mi olacak, HPV belirtileri neler, HPV aşısı zorunlu mu gibi sorular ise gündemin merkezinde.

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında HPV (Human Papilloma Virüsü) aşısına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu 2025 yılının sonu itibarıyla HPV aşısının ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

13 yaşındaki çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılması planlanan HPV aşısı isteyen 15 yaş üstü bireylere de ücretsiz şekilde yapılabilecek. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte HPV tarama programlarının devam ettiği bilgisini paylaşan Memişoğlu, Türkiye’de rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuğu yüksek olan HPV aşısının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Sağlık sisteminin kendi aşısını üretmeye yönelik adımlar attığını da vurgulayan Memişoğlu, sadece HPV değil, kuduz başta olmak üzere çeşitli aşıların üretiminde dışa bağımlılığın sona erdirileceğini ifade etti.

2026 itibarıyla kuduz aşısının antijenle birlikte yerli üretime geçeceğini dile getiren Memişoğlu, aşılama çalışmalarının toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik öncelikli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

HPV BELİRTİLERİ NELER?

HPV yani Human Papilloma Virüsü, cilt teması veya cinsel yolla bulaşabilen yaygın bir virüs türü. Genellikle sessiz seyreden ve fark edilmeden ilerleyebilen HPV virüsü bazı durumlarda vücutta siğil oluşumuna neden olabiliyor.

Virüs kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserine yol açabilecek türleri nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyor. Erkeklerde ise genital bölgede siğillere ve nadiren bazı kanser türlerine neden olabilecek varyantlar görülebiliyor.

HPV enfeksiyonu taşıyan bireylerde her zaman belirti görülmeyebilir. Belirti gösterenlerde ise genital bölgede kaşıntı, siğil oluşumu, ciltte kabarıklık ya da renk değişikliği gibi fiziksel bulgular ortaya çıkabilir.

HPV AŞISI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarına göre HPV aşısı zorunlu hale getirilmiş bir uygulama değil. Toplumsal bağışıklığın artırılması adına devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacak olan HPV aşısı duyuruldu.

Öncelikli olarak 13 yaş grubu çocuklara uygulanacak olan aşı 15 yaşın üzerindeki bireyler için de talep doğrultusunda ücretsiz olarak yapılabilecek.