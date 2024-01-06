HPV aşısı 'genç kızları felç bırakıyor' diyen Canan Karatay hakkında suç duyurusu

6 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 14:35

Ünlü Profesör Canan Karatay bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada HPV aşısıyla ilgili, "Kesinlikle yapılmaması lazım. HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

“Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor” diyen Karatay, “Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda. Katiyen yapılmamalı” uyarılarında bulunmuştu.

SUÇ DUYUSUNDA BULUNULDU

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı aleyhine yaptığı açıklama üzerine Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, suç duyurusunda bulundu.