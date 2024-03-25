Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu! HPV ve HIV salgını iddialarına dair ilk açıklama

Sosyal medyada çok konuşulan ve ardından Türkiye'nin gündemine oturan Karabük Üniversitesi'ndeki HPV ve HIV salgını iddiaları ile ilgili üniversiteden açıklama geldi. Günler sonra gelen açıklamada iddialar reddedilirken, asılsız paylaşımları yapan failler hakkında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye'de en çok yabancı öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesi, son günlerde HPV ve HIV salgını iddiaları ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan ve Türkiye'nin gündemine oturan konu ile ilgili üniversiteden resmi açıklama geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"HASTANELERE BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ YAŞANMAMAKTADIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya başta olmak üzere, çeşitli medya araçlarında birçok üniversite ile birlikte üniversitemize de ilişkin gerçek dışı paylaşımlar konusunda, Aziz Milletimizi doğru bilgilendirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

23.03.2024 tarihli Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi şehrimizdeki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmamaktadır. Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir.

Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, Üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur.

"ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMA BAŞARISI GÖSTERMİŞTİR"

Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve Dünya çapında öne çıkmaktadır. Karabük Üniversitesi, Türkiye Yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir Üniversite olma başarısı göstermiştir.

Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, ortadoğudan uzakdoğuya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek Üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir.

Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Milletimize, Devletimize, İnsanlığa faydalı hizmetler üretmeye, Ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"GEREKLİ CEZAİ VE İDARİ YAPTIRIM SÜREÇLERİ BAŞLATILDI"

Üniversitemiz, öğrencilerimiz, Üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında "Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları" gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyurulur."