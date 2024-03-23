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Sosyal medya Karabük'ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı

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Sosyal medya Karabük&#039;ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı

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Türkiye'de en çok yabancı öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesi'ndeki HPV ve HIV salgını iddiaları ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kurum, "İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır" diyerek iddiaları yalanladı. 

Türkiye'de en çok yabancı öğrenci sayısına sahip Karabük Üniversitesi HPV ve HIV iddiaları ile çalkalanıyor. İddiaya göre,  Karabük’te eğitim gören yabancı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrenciler hastalık kaptı. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. 

İddiaların kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Kurum, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu.

İDDİALAR YALANLANDI

Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir.

Düzenleyen:  - Gündem
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