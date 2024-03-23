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Haberler > Eğitim > Karabük Üniversitesinde HPV ve HIV şüphesi! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Karabük Üniversitesinde HPV ve HIV şüphesi! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabük Üniversitesinde HPV ve HIV şüphesi! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de en çok yabancı öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesi, HIV salgını iddialarıyla yankılanıyor. Üniversitenin itiraf sayfasında deşifre olan skandalla ilgili birçok üniversitelinin hastanelik olduğu belirtiliyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Karabük Üniversitesi ülkemizde en fazla yabancı öğrencinin olduğu yer. Üniversitenin İtiraf Sayfası’nda paylaşılan mesajlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İddiaya göre; Karabük’te eğitim gören yabancı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrenciler hastalık kaptı. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. İddialara ilişkin üniversite yönetiminden bir açıklama yapılmadı. Karabük Üniversitesi geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48’inin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlara göre hem pandemideki sağlık sistemi performansı hem de TL’deki değer kaybı yabancılar için Türkiye’yi daha cazip hâle getirdi.

TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA 10 KAT ARTTI

Bu arada dünya genelinde 38 ila 40 milyon kişi ölümcül olabilen HIV virüsü taşıyor. Vaka sayısı küresel ölçekte düşüşe geçerken Türkiye’de ise olumsuz bir tablo var. Ülkemizde tespit edilen sayı 36 bin 600. Uzmanlar Türkiye’de son 10 yılda hastalığa yakalananların sayısının 10 kat arttığını belirtiyor. Ülkemizdeki en önemli problemin ise test olduğu ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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