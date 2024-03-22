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Karabük Üniversitesi rektörü kimdir? Fatih Kırışık hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabük Üniversitesi rektörü kimdir? Fatih Kırışık hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'tır.| Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık araştırılıyor. Fatih Kırışık'ın hayatı, biyografisi ve eğitiminin detayları merak ediliyor. İşte, detaylar...

Karabük Üniversitesi rektörü kimdir? Fatih Kırışık kimdir? sorularının cevabı araştırılıyor. Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'tır. 

FATİH KIRIŞIK KİMDİR?

Prof. Dr. Fatih Kırışık, 1974 yılında Kırşehir'de doğdu. Üniversite eğitimini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajının ardından 1999 yılında çalışma hayatına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2001 yılında Kırgızistan'daki Türk DÜnyası Celalabad İşletme Fakültesi'nde hukuk dersleri vermek üzere görevlendirildi. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2008 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde sırasıyla Dr., Doçent Dr., Prof. Dr. unvanlarıyla görev yaptı ve idari görevlerde bulundu. 

2023 yılı Ağustos ayında Karabük Üniversitesi Rektörü olarak göreve başladı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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