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Refik Polat kimdir? Refik Polat hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Refik Polat kimdir? Refik Polat hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karabük Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Refik Polat araştırılıyor. Refik Polat'ın hayatı, biyografisi ve eğitiminin detayları merak ediliyor. İşte, detaylar...

Refik Polat kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Karabük Üniversitesi eski rektörü Refik Polat'ın hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. 

REFİK POLAT KİMDİR?

Refik Polat, 21 Haziran 1969 yılında Konya'da doğdu. 

Refik Polat, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nde 1992 yılında tamamladı. Ardında yüksek lisansını Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Tarım Makinaları'nda bitirdi. Ardından Harran Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı ve doktorasını bitirdikten sonra Yardımcı Doçent olarak aynı üniversitede devam etti. Doktora derecesini ise 1999 yılında Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Mekanizasyon alanında aldı. 2007'de doçent unvanını aldı. 

2009 yılında Karabük Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve ardından bölüm başkanlığına atandı. 2012'de profesör ünvanı aldı. 2014 yılında YÖK tarafından Mühendislik Fakültesi dekanlığına atandı ve hali hazırda bu görevi yürütmektedir. 2 dönem Karabük Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Polat, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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