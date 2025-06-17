Sağlık raporu ücret ödemeleri nasıl yapılır? Ödeme ekranı açıldı

Sağlık Bakanlığı, 2025 itibarıyla aile hekimliklerinden alınacak isteğe bağlı sağlık raporları için yeni ücret tarifesini duyurdu. Ödemelerin nasıl yapılacağı ve sağlık raporu ücret ödeme ekranı belli oldu. Birkaç aşaması bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Haziran 2025’te yaptığı son dakika açıklamasıyla, aile hekimliklerinden alınacak isteğe bağlı sağlık raporları için yeni bir ücretlendirme sistemi yürürlüğe girdi. Ehliyet, sporcu lisansı ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için belirlenen ücretlerin nasıl yapılacağı ise açıklandı.

SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 düzenlemesiyle, aile hekimliklerinden alınan isteğe bağlı sağlık raporları için ödemeler dijital ve banka kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, rapor için işlem kodu aldıktan sonra ödemelerini www.sbos.saglik.gov.tr adresinden kredi kartıyla veya

Halk Bankası (IBAN: TR500001200945200027000001) ve Vakıfbank (IBAN: TR500001500158007356781973) üzerinden havale/EFT yoluyla yapabilir.

Ödemeler, muayene öncesinde veya sonrasında tamamlanabilir. Ancak raporun oluşturulması için ödemenin yapılması gerekiyor.

Eğer aile hekimi, rapor için bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk kararı verirse veya ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde rapor alınmazsa ödenen ücret otomatik olarak iade ediliyor.

Aile hekimliğinde rapora esas muayene işlemi ücretsizdir.

SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEME EKRANI

Sağlık raporu ödemeleri için Sağlık Bakanlığı’nın resmi platformu www.sbos.saglik.gov.tr, üzerinden ödeniyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve işlem kodlarıyla giriş yaparak ödeme yapabilir. Sistem, kredi kartı veya havale/EFT seçeneklerini destekliyor.

Ödeme ekranı, rapor türünü (örneğin, sürücü raporu, sporcu raporu) seçme ve işlem kodunu girme adımlarının ardından ödeme tamamlanıyor. Ardından rapora e-Nabız ile e-Devlet üzerinden erişilebilir.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ İŞLEM KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

İşlem kodu 3 farklı yöntemle alınabilir.

1- www.sbos.saglik.gov.tr üzerinden online başvuru,

2- SMS ile başvuru (T.C. kimlik numarası ve rapor türü yazılarak 2023’e gönderilir.

3- Aile hekimine direkt başvurarak muayene sonrası oluşturulan e-Rapordan işlem kodu alınabililr.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I: 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II: 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş): 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL