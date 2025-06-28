Aile hekimi sağlık raporu ücret ödeme nereden, nasıl yapılır? İşlem kodu alma

Sağlık Bakanlığı 17 Haziran'da açıkladığı aile hekimi sağlık raporu ücretlerini duyurdu. İsteğe bağlı sağlık raporları ücretli olurken sağlık raporu ücret ödemeleri nereden yapılır, ehliyet, sporcu lisansı ve silah ruhsatı gibi isteğe bağlı raporları almak siteyen vatandaşlar merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı aile hekimliklerinden alınacak isteğe bağlı raporlar için yeni ücret tarifesini duyurdu. Aile hekimlerinden alınan sağlık raporları ücretleri nasıl ödeneceği ve aşamaları merak ediliyor.

AİLE HEKİMİ SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEME NEREDEN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 17 Haziran 2025'te yürürlüğe giren, aile hekimliklerinden alınan isteğe bağlı sağlık raporları için ödemeler belirli aşamalardan yapılıyor. Vatandaşlar rapor için işlem kodu aldıktan sonra ödemelerini www.sbos.saglik.gov.tr üzerinden kredi kartı veya havale/eft ile ödeyebiliyor. Rapor için muayene olmak iste ücretsiz.

SAĞLIK RAPOR ÜCRET ÖDEMESİ İŞLEM KODU ALMA

İşlem kodu 3 farklı yöntemle alınıyor. İlki, www.sbos.saglik.gov.tr üzerinden online başvuru yaparak yapılabilir. İkinci olarak, SMS ile başvuru yapılabilir. Üçüncü ve son seçenek ise, aile hekimine direkt başvurarak muayene sonrası oluşturulan e-Rapordan işlem kodu alınabiliyor.

AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ KAÇ TL?

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I: 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II: 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş): 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL

SAĞLIK RAPORU ALIRKEN ÜCRET ÖDENİYOR MU?

İsteğe bağlı sağlık raporları ücretlidir. Bunlar arasında ehliyet, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar bulunuyor. Genel muayene kapsamında düzenlene zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.