Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır, ödeme nasıl yapılır? Sürücü sağlık raporu ücreti

Ehliyet yenile için sağlık raporu alım süreci sürücü belgelerini yenileme isteyenler tarafından araştırılıyor. 3 aşamada alınan işlem kodu ile sürücü sağlık raporu ödeme, ücreti ve sboss sağlık gov tr ödeme nasıl yapılır belli oldu.

Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır konusu sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırıyor. sbos saglik gov tr adresinden ödeme işlemlerini gerçekleştirme aşamaları ve 3 aşamada işlem kodu alma yöntemi belli oldu.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenileme için sağlık raporu aile sağlığı merkezindeki aile hekimleri tarafından veriliyor. Özel hastanelerde ise pratisyen hekimler sağlık raporu verebiliyor. Aile hekiminden ehliyet için sağlık raporu alınabiliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Haziran 2025 düzenlemesiyle, aile hekimliklerinden alınan isteğe bağlı raporlar için ücret alınıyor. Ücret ödemeleri ise www.sbos.saglik.gov.tr adresinden kredi kartıyla veya Havale/EFT ile yapılabilir.

Halk Bankası (IBAN: TR500001200945200027000001), Vakıfbank (IBAN: TR500001500158007356781973) üzerinden Havale/EFT yapılıyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

SBOS SAGLİK GOV TR ÖDEME NASIL YAPILIR?

Sbos.saglik.gov tr üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak girilir ve buradan kod oluşturuluyor. Oluşturulan kod ile ödeme gerçekleştiriliyor. Bunun dışında Aile hekimine direk başvurarak rapor verme sürecinde oluşturulan kod ile veya SMS yolu ile TC kimlik no ve rapor türü yazılarak 2023 e SMS gönderilir ve gelen kod ile ödeme gerçekleştirilebilecek.