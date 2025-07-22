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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için geri sayım başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresine ilişkin önemli bir hatırlatma yaptı. Alınan karar doğrultusunda, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Sürücüler ise şimdi ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar sorularını gündeme taşıdı.

Eski tip sürücü belgelerini hala kullanan milyonlarca vatandaş için ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, yenileme işlemleri için tanınan süre netleşti.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Eski tip sürücü belgelerini kullanan milyonlarca kişi için ehliyet yenileme süresi, alınan yeni kararla birlikte uzatıldı. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak duyurulan son tarih, 2024 yılı içerisinde alınan karar doğrultusunda ehliyet yenileme 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar? - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme işlemlerinin son günü 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. 31 Temmuz'dan sonra eski tip sürücü belgeleri resmi olarak geçerliliğini yitirecek.

Söz konusu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan kişiler, geçersiz belgeyle araç kullanmaları halinde idari para cezasına çarptırılabilir.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar? - 2. Resim

Yenileme işlemleri için vatandaşların nvi.gov.tr adresinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu almaları gerekiyor.

Randevu günü geldiğinde ise gerekli belgelerle birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılması zorunlu. İşlem süreci tamamlandığında geçici sürücü belgesi veriliyor ve yeni çipli ehliyetler PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine gönderiliyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenileme ücreti ne kadar? - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyetini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileyen vatandaşlar yalnızca 15 TL ödeme yaparak işlemi gerçekleştirebilecek. 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi kapsamında B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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