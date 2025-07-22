Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nüfus müdürlüğü ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci sona yaklaşıyor. 1 Ocak 2016’dan önce alınmış eski tip sürücü belgeleri için tanınan süre dolmak üzere. Ehliyet yenileme ne zaman son, nüfus müdürlüğü ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, sürücü belgesi yenileme son gün ne zaman merak ediliyor.

Eski ehliyetlerle trafiğe çıkmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini tamamlamazsa ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yenileme işlemleri için tanınan son tarih yaklaştıkça yoğunluk artarken, başvuru şartları, istenen belgeler ve ücret detayları da araştırma konusu oldu.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son gün 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı. 31 Temmuz'dan sonra sonra eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkmak yasak olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ EHLİYET YENİLEME RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme randevusu almak için Alo 199 Çağrı Merkezi randevu.nvi.gov.tr internet adresi ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması kullanılabilir. Randevu aldıktan sonra belirlenen gün ve saatte nüfus müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Temmuz 2025’e kadar ehliyet yenileme ücreti toplam 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) olarak uygulanıyor. 1 Ağustos 2025’ten itibaren ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL olması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru sırasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, ödeme dekontu ve MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres ibraz edilmelidir. Ehliyet yenileme için gerekli belgelerin eksiksiz sunulması gerekir.

EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu nedenle eski ehliyetle araç kullanmak yasal olmayacak ve cezai yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.