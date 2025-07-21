Sürücüler dikkat! Şu an 15 lira, 10 gün sonra 7 bin 438 lira olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Temmuz 2025 10:16 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 10:20 - Güncelleme:

Sürücü Belgesi, Yenileme, Ehliyet, Trafik, Haber

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar ehliyetler, nüfus müdürlüklerinden alınacak randevu ile sadece 15 TL karşılığında değiştirilebilecek. 1 Ağustos'tan sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi. 1 AĞUSTOS'TAN SONRA 7 BİN 438 LİRA! Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi. İlgili Haber 3,5 milyon kişi başvurmadı! Ehliyet değişimi için son 30 gün

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir