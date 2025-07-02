3,5 milyon kişi başvurmadı! Ehliyet değişimi için son 30 gün

1 Ağustos’ta sona erecek 15 liraya ehliyet yenileme işlemi için 32 milyon 817 bin 997 başvuru yapıldı. Yenilemeyen 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde başvurmazsa ehliyetleri geçersiz olacak. Yenilemek için de 7 bin 423 lira ödeyecekler

Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos’a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

15 LİRA YERİNDE 7 BİN LİRA VERECEKLER!

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025’e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

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EHLİYETİMİ NASIL YENİLERİM?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.