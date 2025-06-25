Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek!

Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ehliyet yenileme başvurusunda son tarih yaklaşıyor. Eski tip sürücü belgesini henüz yenilemeyen vatandaşlar ehliyet yenilemede son tarih ne zaman sorusunu araştırmaya başladı. Ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz olarak açıklandı. Ağustos ayından sonra ehliyet yenilemek isteyenler ise 7 bin TL yenileme ücreti ödeyecek.

Ehliyet yenileme işlemleri için son gün yaklaşırken eski tip sürücü belgesi kullananlar ehliyet yenileme işlemlerini ve gerekli belgeleri araştırmaya başladı. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenmesi gereken tutarlar 1 Ağustos itibarıyla yükselecek.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, eski tip ehliyet belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihe kadar işlem yapılmazsa, eski ehliyet geçersiz sayılacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, bu süre sonunda geçerliliğini kaybeden belgelerle trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulanabilecek.
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek! - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alarak işlem başlatabiliyor. Randevu günü ise belirlenen 15 TL’lik harç bedelinin, bankaların ATM’leri ya da PTT şubeleri üzerinden yatırılması gerekiyor. Randevu saatinde gerekli evraklarla birlikte il ya da ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıyor.
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek! - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda eski tip ehliyetlerini çipli ehliyete dönüştürmek isteyenler yalnızca 15 TL ödeme yapıyor. Ancak bu ücret, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 7.438 TL’ye yükselecek. Bu rakam; harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ile birlikte geç başvuru cezasını da içeriyor. 
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek! - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme için başvuru yapacak kişilerden aşağıdaki belgeler isteniyor:
 
Eski sürücü belgesi
Başvuru ücreti makbuzu
Sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemlerinde sağlık raporu zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Bu belgeyi almak isteyenler; aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel sağlık kuruluşlarına başvurarak sürücü olur raporu temin edebilirler. Raporun geçerlilik süresi 1 yıldır.

YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR?

Ehliyet başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra belgeler, ortalama 1 ila 2 hafta içerisinde kişinin ikamet adresine gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski tip sürücü belgelerini 31 Temmuz’a kadar yenilemeyen vatandaşlar yalnızca harç değil, değerli kağıt bedeli, vakıf payı ve ceza ücreti olmak üzere toplamda 7 bin lirayı aşan bir ödeme yapmak durumunda kalacak. Ayrıca gecikmeli başvuru yapanlara, her ay için ek ceza yansıması da olabilecek.
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altay'da bir ayrılık daha! Arda Gezer sosyal medya hesabından duyurdu'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor? - HaberlerTransfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor?Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı - HaberlerÖğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldıSadettin Kılıç kimdir? - HaberlerSadettin Kılıç kimdir?2025 Adli tatiline geri sayım: Mahkemeler ne zaman tatile girecek? - Haberler2025 Adli tatiline geri sayım: Mahkemeler ne zaman tatile girecek?Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne? - HaberlerÖzcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - HaberlerTYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...