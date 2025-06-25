Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek!

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, eski tip ehliyet belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihe kadar işlem yapılmazsa, eski ehliyet geçersiz sayılacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, bu süre sonunda geçerliliğini kaybeden belgelerle trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulanabilecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alarak işlem başlatabiliyor. Randevu günü ise belirlenen 15 TL’lik harç bedelinin, bankaların ATM’leri ya da PTT şubeleri üzerinden yatırılması gerekiyor. Randevu saatinde gerekli evraklarla birlikte il ya da ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda eski tip ehliyetlerini çipli ehliyete dönüştürmek isteyenler yalnızca 15 TL ödeme yapıyor. Ancak bu ücret, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 7.438 TL’ye yükselecek. Bu rakam; harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ile birlikte geç başvuru cezasını da içeriyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme için başvuru yapacak kişilerden aşağıdaki belgeler isteniyor:

Eski sürücü belgesi

Başvuru ücreti makbuzu

Sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemlerinde sağlık raporu zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Bu belgeyi almak isteyenler; aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel sağlık kuruluşlarına başvurarak sürücü olur raporu temin edebilirler. Raporun geçerlilik süresi 1 yıldır.

YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR?

Ehliyet başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra belgeler, ortalama 1 ila 2 hafta içerisinde kişinin ikamet adresine gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski tip sürücü belgelerini 31 Temmuz’a kadar yenilemeyen vatandaşlar yalnızca harç değil, değerli kağıt bedeli, vakıf payı ve ceza ücreti olmak üzere toplamda 7 bin lirayı aşan bir ödeme yapmak durumunda kalacak. Ayrıca gecikmeli başvuru yapanlara, her ay için ek ceza yansıması da olabilecek.

için son gün yaklaşırken eski tip sürücü belgesi kullananlar ehliyet yenileme işlemlerini ve gerekli belgeleri araştırmaya başladı. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenmesi gereken tutarlar 1 Ağustos itibarıyla yükselecek.