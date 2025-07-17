Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti

2025 yılında sürücü belgelerini yenilemek zorunda olan vatandaşlar için son tarih hızla yaklaşırken, ehliyet yenileme süreci ve ücretleri merak konusu oldu. 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen süre sona erecek. Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih ne zaman vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Ehliyet yenileme başvurusu hem e-Devlet platformu üzerinden hem de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüklerinden randevu alarak yapılabiliyor. Yenileme süreci için gereken belgeler arasında eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve adres bilgileri bulunuyor. Peki, Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

2025 yılında süresi dolan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin birçok sürücü ehliyet yenileme uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Yeni ehliyet çıkarma için sürücülerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Yetkililer mağduriyet yaşanmaması adına yenileme işlemlerinin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmesini öneriyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni nesil çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen son gün 31 Temmuz 2025 olarak duyuruldu. 31 Temmuz 2025'e kadar başvuru yapmayan sürücüler için cezai işlem uygulanacak.

Yenileme süreci için başvurular e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yapılabiliyor.

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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2025?

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme işlemleri için ödenen ücretlerde değişiklik yapıldı. Başvuru için eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde 15 TL başvuru ücreti bulunuyor. Ehliyet yenileme ücreti anlaşmalı banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yatırılabiliyor.

Ağustos 2025’ten itibaren yenileme ücretlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Yeni dönemde ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 TL’ye çıkması planlanıyor.