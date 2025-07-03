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Ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Film sahnelerini aratmayan 15 kilometrelik kovalamaca

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Film sahnelerini aratmayan 15 kilometrelik kovalamaca
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Samet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi.

KarabükKurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, 37 EU 910 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca, Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta sona erdi.

77 BİN 976 TL CEZA

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde  Samet S.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 77 bin 976 TL idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet S.;"mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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