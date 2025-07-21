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Hangi ehliyetler yenilenecek, gerekli belgeler neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hangi ehliyetler yenilenecek, gerekli belgeler neler?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Nüfus Müdürlüğü'nden yapılan ehliyet yenileme işleminde vatandaşlar gerekli belgeleri sorguluyor. Hangi ehliyetler yenilenecek araştırılıyor.

Türkiye'de 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. Hangi ehliyetler yenilenecek, gerekli belgeler neler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 

HANGİ EHLİYETLER YENİLENECEK?

Eski tip sürücü belgeleri yani 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan ehliyetler, yeni tip çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. içişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre belgelerin yenilenmesi için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. 

Hangi ehliyetler yenilenecek, gerekli belgeler neler? - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşların belirli evrakları eksiksiz hazırlanması gerekiyor.

Gerekli belgeler arasında T.C kimlik kartı veya pasaport, "Sürücü Olur" ibaresi bulunan sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), kan grubu belgesi veya yazılı beyan ve ehliyet yenileme harcı dekontu yer alıyor.

Sağlık raporu, aile hekimlerinden veya özel sağlık kuruluşlarından alınabilir. 

Hangi ehliyetler yenilenecek, gerekli belgeler neler? - 2. Resim

ESKİ EHLİYETİMİ YENİLEMEZSEM NE OLUR?

31 Temmuz 2025'ten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkmak, Karayolları Trafik Kanunu'na göre idari para cezasına (yaklalık 18 bin 678 TL'ye neden olabilir. Ayrıca yeni ehliyet için daha yüksek harç ücreti ödeme zorunda kalabilirsiniz. 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyet yenileme ücreti 15 TL (13 TL değerli kağıt ve 2 TL vakıf payı) iken yeni tip ehliyet yenileme, kayıp veya çalıntı işlemleri için bin 760 TL (1.420 TL değerli kağıt ve 340 TL vakıf payı) ödenir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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