Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi ne zaman son?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 11:17 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 11:18 - Güncelleme:

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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için geri sayım devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre belli bir süre sonunda sona erecek. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara idari para cezası uygulanabilecek. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyondan fazla kişi için son viraja girildi. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler 15 TL'lik yenileme ücreti yerine 7 bin TL ödemek zorunda kalacak. ESKİ TİP EHLİYETLERİN YENİLENMESİ NE ZAMAN SON? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi. Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi. İlgili Haber Sürücüler dikkat! Şu an 15 lira, 10 gün sonra 7 bin 438 lira olacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi